أوباميانج يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 12:13

كتب : FilGoal

أوباميانج - أرسنال - مانشستر يونايتد

توج بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر الماضي.

وسجل الجابوني خمسة أهداف خلال أربع مباريات شارك فيها مع المدفعجية في شهر سبتمبر ما ساهم في جعل أرسنال لا يتلقى أي هزيمة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظفر فيها أوباميانج بجائزة لاعب الشهر بعد شهر أكتوبر من عام 2018.

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وتوج أوباميانج بالجائزة عقب تفوقه في التصويت على كل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وكيفن دي بروين ورياض محرز (مانشستر سيتي) وجون مكجين (أستون فيلا) وريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وسون هيونج مين (توتنام) وكالوم ويلسون (بورنموث).

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