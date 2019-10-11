أوباميانج يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 11 أكتوبر 2019 - 12:13
كتب : FilGoal
توج بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر الماضي.
بيير إيميريك أوباميانج
النادي : أرسنال
وسجل الجابوني خمسة أهداف خلال أربع مباريات شارك فيها مع المدفعجية في شهر سبتمبر ما ساهم في جعل أرسنال لا يتلقى أي هزيمة.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يظفر فيها أوباميانج بجائزة لاعب الشهر بعد شهر أكتوبر من عام 2018.
وتوج أوباميانج بالجائزة عقب تفوقه في التصويت على كل من ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) وكيفن دي بروين ورياض محرز (مانشستر سيتي) وجون مكجين (أستون فيلا) وريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وسون هيونج مين (توتنام) وكالوم ويلسون (بورنموث).
5️⃣ goals in 4️⃣ #PL appearances 🔥@Aubameyang7 is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for September 👏#PLAwards pic.twitter.com/FitYp9S9gJ— Premier League (@premierleague) October 11, 2019
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