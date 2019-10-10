مرتضى يعلن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني للزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك انضمام عصام مرعي للجهاز الفني للفريق الأبيض الذي يقوده ميتشو.

وتحدث مرتضى لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر قناة "الحدث اليوم" قائلا: "بداية من اليوم الخميس عصام مرعي سينضم للجهاز الفني للزمالك".

وأضاف "تم استئذان ميتشو وسيبدأ عصام مرعي عمله على الفور بدلا من أيمن عبد العزيز".

وأصبح ذلك التغيير هو الثاني في الجهاز الفني للزمالك بعد التعاقد مع مدرب الأحمال جوزيه مانويل رودريجيز.

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في رابع جولات الدوري في الـ19 من شهر أكتوبر الجاري.

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