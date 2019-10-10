القيعي: اعتزال أي لاعب شأن خاص به.. والبعض يفتعل المشاكل بسبب سير الأهلي بشكل جيد

تحدث عدلي القيعي مستشار التسويق والتعاقدات لمجلس إدارة الأهلي عن حقيقة ما تردد بشأن الاستغناء عن بعض اللاعبين أو اعتزال نجوم الفريق.

وبسؤاله هل سيعتزل شريف إكرامي وحسام عاشور ووليد سليمان بنهاية الموسم الجاري، رد القيعي "لأنهم لاعبون كبار لا ينفع أن يتحدثوا في هذا الشأن أو نتحدث نحن، بل انتظروا ما سيحدث".

وأضاف عبر قناة (إم بي سي مصر) "لقد نسبوا لعاشور أنه يريد الاعتزال، الله أعلم هل قال ذلك أم لا".

وأضاف "أي كلمة ستقال ستتحور إلى تفسيرات أخرى، الأفضل إما العمل أو الكلام".

كما تحدث مستشار التسويق والتعاقدات عن إمكانية بيع وليد أزارو في يناير المقبل، قائلا "إنها مبالغات وتعجل، أزارو لاعب بالأهلي وعائد من إصابة، وحريص على تقديم ما يستحقه النادي وما تسمح به موهبته".

وتابع "لسنا قريبين من موسم انتقالات، ولا أزارو يشارك بانتظام لذا لا داعي للاستعجال، ولكن طالما يسير الأهلي بشكل جيد، لابد أن يفتعلوا له المشاكل".

وأتم تصريحاته "كذلك صالح جمعة وجيرالدو متواجدان ومؤثران ويبذلان جهدا كبيرا، ويصنعان الفارق عند مشاركتهما، فالأهلي يحتاجهما وأتمنى لهما التوفيق ويبعد عنهم الإصابات وشرور الآخرين".

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