نيمار: سوف أدافع عن باريس سان جيرمان بكل ما أملك

أبدى البرازيلي نيمار سعادته بالبداية القوية له مع باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أشهر من المشاكل التي أحاطت به واقترابه من الرحيل.

نيمار سجل 4 أهداف في 5 مباريات بالدوري الفرنسي، رغم غيابه عن المباريات الأولى للفريق.

وقال نيمار قبل مواجهة السنغال الودية في المؤتمر الصحفي "الجميع كان يعرف رغبتي في الرحيل في سوق الانتقالات الصيفية".

ويستعد نيمار لخوض المباراة رقم 100 له مع السامبا.

وتابع "اليوم أشعر بالسعادة والراحة في النادي، وليس الأمر مقتصرا على المنتخب الوطني، الموسم بدأ بشكل جيد للغاية بالنسبة لي".

وواصل "سوف أدافع عن النادي بكل ما أملك، وأعطيه 100% من أجل الوصول لأشياء عظيمة".

وأكمل "لقد كان موسما طويلا بالنسبة لي، أعرف كيفية التحضير، في كل الأحوال كان الموسم الماضي طيبا وأشكر الله، بدأت بشكل جيد وآمل في المواصلة على نفس النهج".

وأردف "عانيت من الإصابة والتعافي لمدة 3 أشهر في العامين الماضيين، لكن إذا نظرت إلى المباريات والأعداد فأنا لم أتوقف عن اللعب، للأسف تلك حياة الرياضي".

وأتم "آمل الموسم الحالي أن أظل لائقا، وعدم حدوث أشياء سلبية".

ويلتقي نيمار رفقة باريس سان جيرمان مع نيس في الدوري الفرنسي ثم كلوب بروج البلجيكي بدوري أبطال أوروبا عقب التوقف الدولي.

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