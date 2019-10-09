يؤمن حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك أن أزمة عدم صرف مستحقات اللاعبين موجودة في كل الأندية وأنه سيتم حل المشكلة في الفترة المقبلة.

وتحدث حمادة أنور لـFilGoal.com قائلا: "بشأن المستحقات المتأخرة للاعبين فمثلما يعرف الجميع المباريات تقام بدون حضور جماهيري وشركة برزنتيشن الراعية للنادي تأخرت في سداد مستحقاتها وهذا يؤثر على مستحقات اللاعبين".

وأضاف "بعض الأندية على سبيل المثال لم تقم بإذاعة مبارياتها في الدوري بسبب تأخر الشركة الراعية عن صرف المستحقات كل الأندية تعاني من نفس المشكلة".

وشدد عضو مجلس إدارة الزمالك "اللاعبون القدامى هم من لديهم المشكلة مع المستحقات أما الجدد فحصلوا عليها".

وأتم "حددنا مواعيد سابقة لصرف المستحقات ولكن تأخر الشركة الراعية أثر علينا ولكننا سنحل كل شيء في الفترة المقبلة".

وكان محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك اشتكى في وقت سابق من عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة من قبل الزمالك.

ذلك قبل أن يعتذر جنش عما حدث وقال: "تفهمت موقف رئيس الزمالك بتأخير مستحقاتي حتى يتم تعديل عقدي وأشكره بشدة على ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا أعشق نادي الزمالك وجماهيره وأعتذر لها على ما حدث".

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