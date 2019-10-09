ترينت: أدين لكلوب بكل شيء

شدد ترينت ألكسندر-أرنولد مدافع ليفربول على أنه سيظل ممتنًا إلى الأبد لمدربه يورجن كلوب الذي أتم عامه الرابع مع الريدز، على الإيمان به والفرص التي منحها له.

ألكسندر-أرنولد على بعد ثلاث مباريات من إتمام الظهور في مائة مباراة مع ليفربول، بعد أن ظهر لأول مرة مع الفريق في أكتوبر 2016، وذلك بعدما توج صاحب القميص رقم 66 الفوز بدوري الأبطال وشارك دوليًا مع المنتخب الإنجليزي حيث احتفل بعيد ميلاده الـ21 يوم الإثنين.

عند سؤاله عما فعله كلوب بحياته المهنية، أجاب الظهير: "كل شيء حقًا. بصراحة، بدونه من يعرف ماذا سيحدث. إنه الشخص الذي منحني أكبر الفرص، أكثر مما يمكنني حتى أن أطلبه".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "من الواضح أنه منحني كثيرًا من الثقة والإيمان بي شخصيًا، وحاولت رد تلك الثقة في كل مرة يقوم فيها بذلك. ومن الواضح أنه صاحب فضل كبير علي، ونأمل أن يكون هناك أربع سنوات أخرى من النجاح".

وواصل "خلال الأسابيع القليلة الأولى له في ليفربول، كان في الأكاديمية يشاهد اللاعبين الصغار. لقد منحنا هذا إيمانًا أكبر بفرصنا وقدم دليلًا للنادي بأنه سيستخدم اللاعبين الشباب ويمنحهم فرصًا. لقد أظهر خلال فترة الأربع سنوات أنه منح اللاعبين الشباب الكثير من الفرص، وأنا أحد هؤلاء الشباب".

يعترف ترينت أنه كان من الصعب تصديق رحلته المذهلة منذ الانضمام إلى فريق الريدز في سن السادسة، ثم أن يصبح بطل أوروبا.

وأوضح "السنوات القليلة الماضية كانت جنونية، لقد سارت الأمور بسرعة كبيرة. لم أتمكن حتى من الجلوس والتفكير في رحلتي منذ بدايتي. لم أتوقع أبدًا أن تسير الأمور بطريقة إيجابية، لكنني كنت محظوظًا بما فيه الكفاية وحالفني الحظ بمنحي الفرص من قبل المدربين المناسبين في الأوقات المناسبة".

وأكمل "لقد تمكنت من اغتنام هذه الفرص ومنحتني المزيد. أنا ممتن حقًا للفرص التي أتيحت لي. الأمر نفسه كما لو لم تفز بكأس. إنك تريد أن تفعل أكثر من ذلك، فإن هذا العزم والجوع للفوز بالألقاب لا ينتهي أبداً".

وأتم "بغض النظر عن عدد الألقاب التي فزت بها، فلن يكون ذلك كافيًا بالنسبة لك. تحتاج إلى الاستمرار في العمل لتصبح أفضل كلاعب وكفريق واحد. بغض النظر عما تلعب من أجله، فإن الهدف دائمًا هو الفوز، هذه هي العقلية التي لدى الفريق في هذه اللحظة".

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