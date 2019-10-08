كاف يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون.. وطلب من النادي الأبيض

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر كاف بيانا رسميا مساء اليوم الثلاثاء أوضح فيه أن المباراة سوف تقام في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري وستنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

كما قررت لجنة المسابقات التالي:

** الزمالك لديه حتى الـ12 من شهر أكتوبر الجاري كموعد أقصى لتحديد الملعب الذي سوف يستضيف المباراة.

** يتحمل الاتحاد الإفريقي تكاليف سفر وإقامة جينيراسيون فوت وطاقم الحكام.

** سيتم إجراء مزيد من المراجعة للقضية من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي فيما يتعلق باختصاصاتها.

الفريق الخاسر من المباراة رقم 71 و72 سيتأهلان للدور الملحق من كأس الكونفدرالية والمقرر إقامة مباراة الذهاب فيها في الـ30 من شهر أكتوبر الجاري والإياب في الـ5 من شهر نوفمبر المقبل.

يأتي ذلك تأكيدا لما نشره FilGoal.com في وقت سابق عن قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي بإعادة المباراة في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com إن: "ملعب السلام هو الأقرب لاستضافة المباراة".

وطلب مرتضى منصور رئيس الزمالك خوض المباراة في القاهرة بحضور الجماهير مع تأجيل لقاء القمة في الدوري أمام الأهلي والذي من المفترض أن يقام في الـ19 من شهر أكتوبر الجاري.

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى الأحد 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)