تساءل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن السبب الذي قد يدعو لتأجيل لقاء القمة أمام الزمالك.

وتحدث عبد الحفيظ لـFilGoal.com قائلا: "لماذا نؤجل لقاء القمة؟ تعرضنا لظروف مشابهة للظروف التي يمر بها الزمالك ولم نؤجل".

وأوضح مدير الكرة في الأهلي "واجهنا سموحة في 23 سبتمبر ثم التقينا بكانو سبورت في 28 من الشهر نفسه أي بعد 5 أيام، لقاء القمة يوم 19 ومباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يوم 24 أي أن الفارق 5 أيام كذلك".

وأضاف "الموسم الماضي واجهنا سموحة يوم 8 وفيتا كلوب بعد ذلك بـ4 أيام، أي أن عدد الأيام الفارق بين المباراتين أقل مما سيحصل عليه الزمالك الآن".

وواصل عبد الحفيظ حديثه "واجهنا كذلك الموسم الماضي حرس الحدود 8 فبراير ثم سافرنا للخارج لملاقاة سيمبا ولم نقل إننا نفكر في بطولتين مختلفتين".

وشدد "حتى الآن لم نستقبل أي خطاب رسمي يفيد بطلب التأجيل وإن جاء إلينا أي شيء سيعلن النادي عن موقفه وقتها".

وأتم عبد الحفيظ "لوائح المسابقة في مصر معروفة وواضحة إن كنت ستلعب مباراة إفريقية في مصر ففارق الأيام بينها وبين لقاء في الدوري 4 أيام، أما إن كنت ستسافر للخارج فالفارق سيكون 5 أيام".

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعرب عن رغبته في تأجيل لقاء القمة ضد الأهلي عقب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة مباراة الفريق ضد جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

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