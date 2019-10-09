مرتضى: لماذا الخطيب عضو بلجان الكاف؟ الأهلي طرف أصيل ومحرض في أزمة جينيراسيون

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب تواجد محمود الخطيب رئيس الأهلي عضوا بلجان "كاف".

وتساءل مرتضى "لماذا يكون الخطيب عضوا بلجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي؟ من هو ليكون عضوا باللجنة؟ هل تحول الاتحاد الإفريقي إلى عزبة؟".

وأضاف عبر قناة (الحدث اليوم) "قيل أن الخطيب رفض حضور اجتماع لجنة المسابقات بداعي ضعف موقف الزمالك في أزمة مباراة جينيراسيون، لماذا تستفزوننا؟ من يتلاعب ويفتعل مشكلة الآن؟".

وواصل "كلما نتحدث ونهاجم، يتم تهديدنا بنقل مقر الكاف، فلتنقلوه، يبدو أنكم تريدون إثارة أزمة دبلوماسية، ألا تعلمون أن رئيس الزمالك عضوا بالبرلمان وعضوا بلجنة الأمن القومي به؟".

وواصل رئيس الزمالك "الخطيب (طول عمره ممثل)، اسألوا زملاءه القدامى في الأهلي، كيف يتم استدعائه لاجتماع اللجنة، والأهلي طرف أصيل ومحرض في الأزمة".

وأتم تصريحاته "قلت مسبقا أنني مستعد لإعادة المباراة في السنغال، ولكن لماذا تعاد من الأساس؟ هل حدث اعتداء على فريق جينيراسيون أو شغب جماهيري؟ الاتحاد الإفريقي يُجامل من؟ هذا ظلم، وقرار أضاع هيبة التحكيم ومراقبي المباريات، ولولا هجومي الدائم في الفترة الماضية لذهبت هذه القضية إلى مسار آخر".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قرر في اجتماعاته أمس الثلاثاء بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لتقام يوم 24 أكتوبر المقبل بعدما انسحب الفريق السنغالي مسبقا لاعتراضه على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

اقرأ أيضا:

كاف يعلن موعد إعادة لقاء الزمالك وجينيراسيون

رئيس الزمالك: أريد إقامة لقاء جينيراسيون في القاهرة وتأجيل لقاء الأهلي

حلم إفريقيا - الترجي.. على ضوء الشموع سندافع عن الكأس

"جينيراسيون يرفض حتى الآن إعادة لقاء الزمالك"

اتحاد الكرة: فوجئنا بنقل لقاء بوتسوانا.. نحاول إقامته في القاهرة

رسميا - اعتزال شفاينشتايجر