رسميا - تعرف على التصنيف النهائي لقرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تصنيف الـ16 فريق المشاركين في مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي الأهلي في التصنيف الأول، بينما الزمالك في التصنيف الثاني في انتظار مباراته مع جينيراسيون فوت السنغالي.

ويظل الفائز من مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في التصنيف الثاني دون تغيير.

بينما يقع الرجاء المغربي في التصنيف الثاني بعدما انتشرت العديد من التقارير التي تشير إلى وقوعه في التصنيف الثالث.

وجاءت تصنيفات الـ16 فريقا كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي – الترجي التونسي – مازيمبي الكونغولي – الوداد المغربي

التصنيف الثاني

النجم الساحلي التونسي – صن داونز الجنوب إفريقي – الرجاء المغربي – (الزمالك × جينيراسيون)

التصنيف الثالث

فيتا كلوب الكونغولي – الهلال السوداني – اتحاد الجزائر الجزائري – زيسكو الزامبي.

التصنيف الرابع

أول أغسطس الأنجولي – بلاتينيوم بطل زيمبابوي – شبيبة القبائل الجزائري – بترو أتليتكو الأنجولي

وتقام قرعة دور الـ16 غدا الأربعاء في مدينة السادس من أكتوبر.

بينما تقام مباراة الزمالك ضد جينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر الجاري.

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