اتحاد رفع الأثقال: سارة سمير ضمن الـ5 لاعبين أصحاب العينات الإيجابية في تحليل المنشطات

أرسل محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال خطابا لهشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، بأسماء اللاعبين أصحاب العينات الإيجابية في تحليل المنشطات.

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد أعلن إيقاف الاتحاد المصري بسبب ثبوت تناول اللاعبين لمنشطات في بطولة إفريقيا للناشئين وتبعها ثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد خمسة من اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الإفريقية الأخيرة، وبالتالي لا يحق للاعبين المصريين المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.

وذكر رئيس اتحاد رفع الأثقال في خطابه أن العينات الإيجابية خاصة بالخماسي سارة سمير وسمر حبشي وسلمى فرج وعبد الرحمن سيد ومصطفى منصور.

وشاركت سارة سمير في منافسات وزن 76 كجم، كما ضمت قائمة العينات الإيجابية كلا من سمر حبشي في منافسات 87 كجم ومصطفى إبراهيم منصور في منافسات وزن 74 كجم وسلمى فرج في منافسات وزن 81 كجم وأخيرا محمد عبد الرحمن في منافسات وزن 109 كجم.

وأشار إلى عدم مسؤوليته المباشرة عن الحالات الإيجابية وما يصاحبها من آثار قانونية على اللاعبين والاتحاد، ولكنه طلب من اللجنة الأوليمبية الموافقة على تجميده لحين إقرار التحقيقات وإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتعتبر سارة سمير أصغر مصرية تستلم ميدالية برونزية على منصة التتويج الأوليمبية، وكان ذلك في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أصدرت قرارا اليوم الثلاثاء بالموافقة على تجميد الاتحاد المصري بالكامل.

ويأتي ذلك بعد ثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد خمسة من اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الإفريقية الأخيرة أمس الاثنين.

وعقب القرار، أعلن محمد إيهاب صاحب برونزية أولمبياد ريو 2016 اعتزاله اللعبة. ( اقرأ تصريحاته )