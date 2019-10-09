مستشفى الأهلي – أشعة جديدة لـ متولي.. ومرحلة تأهيل جديدة لـ السولية

يجري محمود متولي مدافع الأهلي أشعة جديدة على العضلة الخلفية الأسبوع المقبل، للتعرف على نسبة التئام التمزق الذي تعرض له خلال مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.

وكان متولي، قد أجرى أشعة خلال الفترة الأخيرة أثبتت وجود التئام في التمزق بنسبة كبيرة وتحسن حالة اللاعب إلى حد كبير .

ومن المقرر أن تحدد الأشعة التي سيجريها محمود متولي بداية المرحلة الجديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، إذا كانت نسبة التئام التمزق 100% وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية داخل ملعب مختار التتش، ومواصلة تجهيزه للمشاركة في المران الجماعي حسبما أعلن الأهلي.

ويؤدي متولى، جلسة في الجيم، وبعض التدريبات الخفيفة داخل ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي.

أما عمرو السولية لاعب وسط الفريق فبدأ مرحلة جديدة في برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وبدأ السولية، تنفيذ بعض الفقرات داخل صالة الجيم، بعد زوال الورم حول القدم، وتحسن حالته إلى حد كبير.

وحرص الجهاز الفني بقيادة السويسري ريني فايلر، على متابعة البرنامج التأهيلي للاعبين المصابين ومن بينهم عمرو السولية، الذي يتم تجهيزه للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي.

أما كريم وليد "نيدفيد"، لاعب وسط الفريق فيواصل تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي داخل مقر النادي بالجزيرة، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها وتجهيزه للمشاركة في المران الجماعي.

ويؤدي نيدفيد، جلسة علاج طبيعي ثم جلسة في الجيم، وعلى ضوء حالته يتحدد موعد تنفيذه للمرحلة الجديدة في البرنامج العلاجي والتأهيلي المحدد والذي سبق أن عاد به من ألمانيا بعد إجراء جراحة غضروف الركبة.

وخضع نيدفيد لفحوصات طبية للتعرف على مدى التحسن في حالته ونسبة شفائه من الإصابة.

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