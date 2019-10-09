الإسماعيلي لـ في الجول: سنحاول تعديل موعد لقاء طنطا.. التغييرات تضرنا

يسعى الإسماعيلي لتعديل موعد مباراته مع طنطا في الجولة الخامسة للدوري المصري، بعد أن قامت لجنة المسابقات بتقديم موعدها.

وقال صبري المنياوي مدير الكرة بالدراويش لـFilGoal.com: "بالتغييرات الجديدة، سنلعب 3 مباريات في أسبوع".

وأضاف "سنواجه طنطا يوم 16 أكتوبر، وحرس الحدود 19 أكتوبر، والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية يوم 23 أكتوبر، سنتعرض لإجهاد شديد".

وشدد "لدينا 5 لاعبين دوليين في المنتخبين الأول والأوليمبي، وسنلعب بعد انتهاء الأجندة الدولية بيوم واحد. همام طارق لاعب منتخب العراق سيعود لمصر مساء يوم 16 أكتوبر، نفس موعد مواجهة طنطا".

وأتم "سنسعى لتعديل موعد لقاء طنطا، يكفينا ما حدث لنا في لقاء المصري".

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وكشفت لجنة المسابقات عن إقامة مباراة الإسماعيلي وطنطا مقدمة من الجولة الخامسة يوم 16 من الشهر الجاري بدلا من الخميس 24 أكتوبر.

بينما تقام مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في الجولة الرابعة يوم 19 من الشهر نفسه بدلا من 18 أكتوبر.

وأوضحت لجنة المسابقات أن تعديل موعد المباراتين جاء على ضوء تحديد مواعيد دور ثمن النهائي من البطولة العربية للأندية.

ويلعب الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي في ثمن نهائي البطولة العربية للأندية، وتقام مباراة الذهاب يوم 23 أكتوبر في الإسماعيلية.

أما مباراة الإياب فتقام يوم 26 نوفمبر المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

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