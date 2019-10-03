بيان ناري لـ الإسماعيلي: صبرنا نفد على التحكيم.. لن نقبل المساس بحقوقنا

أصدر النادي الإسماعيلي بيانا شديد اللهجة يوم الخميس يحتج فيه على الاتحاد المصري لكرة القدم بعد قرارات الحكم جهاد جريشة الذي أدار مباراة الفريق أمام المصري يوم الأربعاء والتي حسمها الأخير بنتيجة 3-1.

وقال الإسماعيلي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي:"يؤكد مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على رفضه القاطع لما ارتكبه طاقم التحكيم بقيادة جهاد جريشة من أخطاء فجّة ظهرت جليا فى مباراة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري العام أمام المصري البورسعيدي والتي خرجت بشهادة الخبراء والنقاد عن نطاق الأخطاء التقديرية المقبولة، بل وأثّرت بشكل مباشر في نتيجة المباراة، وساهمت في خروج الفريق مهزوما بعد تجاهل احتساب ضربتي جزاء صحيحتين واحتساب ثلاث ضربات جزاء للمنافس تحوم حولهم الشكوك".

"ويشدد المجلس على أن صبره نفد من الأخطاء التحكيمية ولا يقبل بما حدث في المباراة المشار إليها، ولن يسمح بالمساس بحقوق ناديه المشروعة مجددا في ظل تعاونه الكبير مع كافة عناصر المنظومة الكُرَوية ومن بينهما الحكام دعمًا للاستقرار وترسيخًا لمبدأ المنافسة الشريفة بين كل الأندية".

"وفي ضوء ذلك، يطالب مجلس إدارة النادى الإسماعيلي بإعادة النظر في مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة المباريات القادمة من أجل إرساء مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين كل الأندية. كما يطالب النادى الإسماعيلي بتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته تجاه تطوير منظومة التحكيم، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وتطبيق تقنية الفيديو (VAR) لمواكبة الكرة العالمية".

"ويشدد مسؤولو الإسماعيلي على أنه يحتفظ لنفسه بكافة حقوقه في التصعيد، من أجل اتخاذ قرارات رادعة مع كل مقصر لضمان تحقيق العدالة بين الجميع".

واعترض الإسماعيلي على احتساب جريشة 3 ركلات جزاء سجلها المصري جميعا ليظفر بانتصار في دربي القناة الذي استضافه ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ورفع المصري رصيده إلى 4 نقاط ليرتقي لوصافة الدوري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط ويحتل المركز العاشر.

ويوم السبت يحل الإسماعيلي ضيفا على وادي دجلة في القاهرة.

وانتصر الدراويش في الجولة الأولى على مضيفه الجونة بهدف عكسي سجله محمد ناجي "جدو".

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