أعلن تالا فال المتحدث الرسمي باسم نادي جينيراسيون فوت السنغالي تلقي خطاب رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن قرار إعادة مباراته ضد الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المتحدث باسم جينيراسيون لـFilGoal.com: "تلقينا خطاب الكاف بشأن قرار إعادة المباراة".

واستدرك "إدارة النادي ستجتمع من أجل إتخاذ القرار".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قرر في اجتماعاته أمس الثلاثاء بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لتقام يوم 24 أكتوبر المقبل بعدما انسحب الفريق السنغالي مسبقا لاعتراضه على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

وكشف مصدر من كاف فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "جينيراسيون يرفض حتى الآن خوض مباراة إعادة أمام الزمالك حتى مع إبلاغه بتحمل كاف لتكاليف السفر والإقامة في مصر".

وتابع المصدر حديثه "أبلغنا جينيراسيون بانه لديه يوما للرد في خطاب رسمي بقرار رفضه خوض المباراة المعادة لاتخاذ القرار النهائي". ( اقرأ التفاصيل )

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك: "قلت مسبقا أنني مستعد لإعادة المباراة في السنغال، ولكن لماذا تعاد من الأساس؟ هل حدث اعتداء على فريق جينيراسيون أو شغب جماهيري؟ الاتحاد الإفريقي يُجامل من؟ هذا ظلم، وقرار أضاع هيبة التحكيم ومراقبي المباريات، ولولا هجومي الدائم في الفترة الماضية لذهبت هذه القضية إلى مسار آخر". ( اقرأ تصريحاته كاملة )

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