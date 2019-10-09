الزمالك يطلب مواجهة جينيراسيون بحضور 80 ألف متفرج باستاد القاهرة

يصمم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور على إقامة مباراة الإياب ضد فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة.

وأشار رئيس نادي الزمالك "لقد رفض المسؤول الأمني إقامة المباراة في موعدها الأول على ملعب بتروسبورت بداعي أن الاستاد في نطاق محيط منزله".

وأضاف عبر قناة (الحدث اليوم) "لقد كلفنا نقل اللقاء إلى برج العرب ما يقرب من مليون جنيه نظير إيجار الملعب والإقامة ومصاريف أخرى تتعلق بمعسكر الفريق".

وتابع "لقد افتعل أزمة بدون داع، وتشتت تركيز اللاعبين مما أثر عليهم وأدى للتعادل مع فريق إف سي مصر، لأن الفريق انشغل بهل سيكمل مشواره في دوري الأبطال أم سيخرج من المسابقة، كما تخوف اللاعبين على أنفسهم من الإصابة قبل مباراة الأهلي أو الانضمام لمعسكر المنتخب".

وشدد "لن ألعب المباراة بدون جماهير، وستقام في استاد القاهرة بحضور 80 ألف متفرج من جماهير الزمالك المحترمة".

وبسؤاله عن رفض الفريق السنغالي لقرار الكاف بإعادة اللقاء، رد رئيس نادي الزمالك ساخرا "يبدو أن الأمن لديهم يرفض حضورهم إلى مصر".

وتطرق أيضا للمطالبة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 19 أكتوبر المقبل، وما تردد عن رفض الاقتراح التزاما بانتظام جدول المسابقة، قائلا "مباراة جينيراسيون ستقام يوم 24 وتحدد لنا مباراة المقاولون في الدوري يوم 23 أكتوبر، هل سنلعب مباراتين في يومين متتاليين؟ أم ستؤجل مباراة المقاولون؟".

وأتم تصريحاته "لقد تأجل للأهلي 9 مباريات الموسم الماضي بسبب دوري الأبطال ولم ننطق بحرف واحد، لماذا إذن الرفض للزمالك؟".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي قرر في اجتماعاته الثلاثاء بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت لتقام يوم 24 أكتوبر المقبل بعدما انسحب الفريق السنغالي مسبقا لاعتراضه على نقل اللقاء إلى ملعب برج العرب. (طالع التفاصيل)

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