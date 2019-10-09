دائما ما تشبثت الحكايات بمخيلاتنا الجمعية، عرفناها صغارا كحواديت، وبقيت معنا كبارا كقصص تثير الخيال الجمعي بل حتى أدعي البعض أنها سبب بقاء الحضارة البشرية حتى الآن.

أيا ما كانت الحكاية في نظرك فإنها ستبقى طالما بقي البشر.. وأيا ما كانت في نظرك فإنها ستبقى حاضرة في ذاكرة اللعبة المفضلة: كرة القدم.

مرحبا بكم في أولى حلقات بودكاست "حكايات" من FilGoal.com، حيث نقص عليكم أبرز حكايات الساحرة المستديرة.

وموعدنا اليوم مع قصة بدأت من القرن الـ16 وتواصلت حتى ثلاثة قرون، قبل أن تكون مدعاة للتفوق البرازيلي في كرة القدم.

في هذه الحلقة ستتعرفون على قصة كفاح ضد العبودية قادت البرازيليين للسيطرة على العالم في لعبة الجلد المدور.

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