كشف شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن الموعد المحدد لإقامة مباراة الإعادة بين الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عضو لجنة المسابقات لـFilGoal.com: "ستقام المباراة بين الفريقين في الـ24 من شهر أكتوبر الجاري".

وعن نظام القرعة التي ستقام في أحد فنادق القاهرة غدا الأربعاء قال عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي : "هذه المباراة تحمل رقم 72 وفي القرعة سيكون هناك مساحة فارغة للفائز من الفريقين".

وأوضح "ستقام قرعة دور المجموعات بشكل طبيعي وسيوضع الفائز من المباراة رقم 72 في إحدى المجموعات، وفور معرفة هويته سيذهب لتلك المجموعة مباشرة".

وأتم "الأمر ذاته سيطبق في قرعة الكونفدرالية، سيكون هناك كرة تحمل اسم الخاسر من مباراة رقم 72 في دوري الأبطال ليذهب مباشرة إلى دور المجموعات".

ومن المفترض أن يواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب في الجولة الخامسة من الدوري في الـ23 من شهر أكتوبر الجاري.

الأزمة منذ البداية

أنهى صالح قدري مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المواجهة، معلنا فوز الزمالك اعتباريًا بنتيجة 3-0، حسبما أعلن الزمالك عبر موقعه الرسمي.

الزمالك كان مقررا أن يستضيف جينيراسيون فوت السنغالي على استاد برج العرب الأحد في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، لكن الفريق الضيف لم يظهر، ليعتبره المراقب المالي منسحبا. (طالع التفاصيل)

الأزمة انفجرت عندما نُقلت المباراة من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعدها من السبت 28 سبتمبر إلى 29 سبتمبر، قرار اعتمده الاتحاد الإفريقي بخطاب رسمي أبرزته إدارة الزمالك، ولم توافق عليه بعثة جينيراسيون فوت.

البعثة السنغالية تمسكت بلعب المباراة مساء السبت 28 سبتمبر في القاهرة، بل توجهت إلى بتروسبورت للتدرب ليلة المباراة دون أن يُسمَح لهم بذلك، إذ لم يحجز الزمالك الملعب.

في اليوم التالي –مساء السبت- توجهت البعثة مجددا إلى بتروسبورت للعب المباراة، وبالطبع عادوا إلى فندق الإقامة دون أن يتحقق ذلك.

صباح الأحد، غاب ممثل جينيراسيون فوت عن الاجتماع الفني قبل المباراة، وحضر المراقب وممثل الزمالك فقط.

في المساء، واصل جينيراسيون فوت الغياب، واكتفى لاعبو الزمالك بالتسخين والتقاط الصور التذكارية قبل المباراة التي لن تقام.

وبعد إلغاء المباراة رسميا، بدأ لاعبو الزمالك في التدرب بشكل طبيعي، استعدادا لمباراة مصر للمقاصة يوم 3 أكتوبر المقبل على استاد برج العرب.

وأصدر الاتحاد الإفريقي بيانا رسميا حول لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، أشار من خلاله إلى "دراسة الموقف بالكامل، على أن يصدر المزيد من المعلومات قريبا". (طالع التفاصيل)

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