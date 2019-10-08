رسميا - عقوبات الدوري المصري.. إيقاف طارق حامد وعمرو جمال مباراة واحدة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 17:33

كتب : عاطف شادي

طارق حامد - محمد عادل - الزمالك - المقاصة

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق التي تم اتخاذها نظير المخالفات خلال الأسبوعين الثاني والثالث.

وأسفرت العقوبات عن إيقاف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش وطارق حامد لاعب وسط الزمالك لمباراة واحدة فقط وبالتالي يحق له المشاركة في مواجهة الأهلي والزمالك بعد غيابه عن مواجهة نادي مصر.

بينما تم إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي لمباراتين لما صدر منه من سلوك غير رياضي مشين وفقا للبيان.

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وجاء نص القرارات كالتالي:

- إيقاف عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش مباراة واحدة بسبب الطرد للإنذار الثاني

- إيقاف طارق حامد لاعب الزمالك مباراة واحدة للطرد بسبب الإنذار الثاني في مباراة مصر للمقاصة

- توقيع غرامة مالية على المدير الفني للزمالك بقيمة 50 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي لمواجهة فريقه لنادي مصر

- توقيع غرامة مالية على كل من الأهلي وأسوان وقيمتها 50 ألف جنيه على كل منهما لتأخرهما في النزول إلى أرض الملعب.

- إحالة سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي للجنة الانضباط للطرد للسلوك غير الرياضي المشين وإيقافه مباراتين.

- توقيغ غرامة مالية على حسام حسن المدير الفني لسموحة وقدرها 20 ألف جنيه لدخوله الملعب أثناء المباراة

- توقيع غرامة مالية على محمد شريف لاعب إنبي قيمتها 10 آلاف جنيه بسبب قطعه شبكة المرمى لنادي سموحة.

- توقيع غرامة مالية على وادي دجلة قيمتها 10 آلاف جنيه لتسجيل اللاعبان محمد رضا أبو الفتوح وأحمد رمضان عبده برقم مخالف للموجود على "السيستم".

- توقيع غرامة مالية على نادي أسوان قيمتها 10 آلاف جنيه لتسجيل محمد إسماعيل لاعب الفريق برقم مخالف للموجود على السيستم.

- إحالة طارق سليمان مدرب عام سموحة للجنة الانضباط بعد طرد من مواجهة المقاولون بسبب تفوه بألفاظ غير لائقة وإيقافه مباراتين.

- إيقاف محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي مباراة واحدة للطرد بعد الإنذار الثاني في مواجهة المصري.

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