رسميا - الأولمبية توافق على تجميد اتحاد رفع الأثقال.. "لن يؤثر على صدارة الدورة الإفريقية"

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بيانا رسميا بشأن القرارات التي صدرت والخاصة بأزمة اتحاد رفع الأثقال والموافقة على تجميد الاتحاد المصري بالكامل.

يأتي ذلك بعد ثبوت إيجابية عينات المنشطات لعدد خمسة من اللاعبين المشاركين بدورة الألعاب الإفريقية الأخيرة أمس الاثنين.

وطمأن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية في بيانه المتابعين بأنه في حالة تأكيد ثبوت إيجابية العينات ستحافظ مصر على صدارة دورة الألعاب الإفريقية.

وطالب محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال تجميد نفسه عن مهامه لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة وهو ما وافق عليه المجلس بالإضافة لتجميد جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

ويتم تعيين هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعلاء مشرف أمين الصندوق للتوقيع على الشيكات وفق مقتضيات الحاجة خلال فترة التجميد.

كما تم تشكيل لجنة من 6 أعضاء لمواصلة الاستمرار في الطعن الخاص بالاتحاد المصري لرفع الأثقال في المحكمة الرياضية الدولية.

صور البيان

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