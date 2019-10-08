الاتحاد السعودي ينفي واقعة فصل أحد العاملين للـVAR من أجل شحن هاتفه

نفى الاتحاد السعودي لكرة القدم ما تداول حول قيام أحد العاملين بملعب مباراة الفتح والنصر بدوري المحترفين بفصل أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه.

فقد كشفت صحيفة "الرياضية السعودية" أن سبب تعطل الـVAR في مباراة الفتح والنصر كان بفعل فاعل.

وأفاد الاتحاد السعودي في بيان: "الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر".

بيان صحفي | الاتحاد السعودي لكرة القدم يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله إعلاميًا حول فصل أحد العاملين أسلاك تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لشحن هاتفه خلال مباراة الفتح والنصر. pic.twitter.com/T52HPzsEBP — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 8, 2019

"تقنية الـVAR قد تتعطل مثلها مثل أي تقنية أخرى أو أي تطبيق إلكتروني مثل واتساب وهذا أمر طبيعي".. كان هذا تصريح الإسباني تريساكو رئيس لجنة الحكام في السعودية عن تعطل تقنية الفيديو المساعدة للحكام في مباريات الدوري.

لكن الجريدة السعودية أوضحت يوم الإثنين أن ما حدث كان طريفا للغاية.

4 مباريات في الدوري السعودي هذا الموسم شهدت تعطل تقنية الفيديو وهي الفتح ضد النصر والوحدة ضد أبها وضمك ضد فريقي الاتحاد والوحدة.

ونشرت الصحيفة وفقا لمصادرها الخاصة أن أحد العاملين في ملعب مباراة الفتح والنصر فصل أسلاك الكهرباء الخاصة بتشغيل تقنية الفيديو من أجل شحن هاتفه المحمول.

ما أدى إلى تعطل تقنية الـVAR في المباراة.

ووفقا للصحيفة أن العامل لم يكن على علم أن هذه الأسلاك خاصة بتشغيل تقنية الفيديو.

ويتم الاعتماد على تقنية الإعادة بالفيديو المساعدة للحكام في الدوري السعودي للموسم الثاني على التوالي.

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