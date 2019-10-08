هل تتذكرون أصغر لاعب في تاريخ كأس مصر؟ زياد الصحيفي إلى الزمالك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 01:00

كتب : FilGoal

زياد الأهلي والجونة‎

في 2015، اعترض مسؤولو نادي الجونة على سياسة اتحاد الكرة في إدارة الأمور بخطوة تاريخية خلال مباراته أمام الأهلي في كأس مصر.

أشرك الجونة حينها ناشئا لم يبلغ 14 عاما، ليكون أصغر لاعب شارك في تاريخ المسابقة، نحن نتحدث زياد الصحيفي نجل المشرف العام على الكرة بالنادي، والذي تجول في ملعب بتروسبورت، وهو لا يصدق نفسه بأنه يصافح نجوم الأهلي يدا بيد، بل ويتنافس معهم رسميا في مباراة انتهت بفوز تاريخي للأحمر بنتيجة 13-0.

وبعد 4 أعوام، انضم ناشئ الجونة إلى صفوف الزمالك، ليدعم صفوف فريق مواليد 2001 بالقلعة البيضاء.

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وأوضح زياد الصحيفي "تدربت لمدة أسبوع مع الزمالك تحت قيادة أمير عبد العزيز ومحمد الفيومي، ووقعت على العقود يوم الخميس الماضي".

وأشار عبر قناة صدى البلد "سأكون متواجدا في القائمة بالمباراة القادمة، أنا صانع ألعاب".

وأضاف "اللعب للزمالك شرف لأي لاعب، وسأبذل كل مجهودي للانضمام للفريق الأول والمشاركة معه في الفوز بالبطولات".

وأشار الصحيفي "بعد الجونة انتقلت لمركز شباب المينا ثم نادي العربان".

واستعاد زياد ذكريات المباراة الشهيرة في ختام تصريحاته بقوله "مشاركتي في لقاء الأهلي، شرف ومن أجمل ذكريات حياتي، وفخر لأنني دخلت التاريخ، إنه شعور لا يوصف".

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