رسالة البدري الأولى للاعبي مصر

عقد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر جلسة مع لاعبي الفراعنة عقب انضمامهم إلى معسكر الفريق استعدادا للقاء بوتسوانا وديا في الـ14 من شهر سبتمبر الجاري.

وقال البدري في محاضرته الأولى للاعبين: "نحن جميعا أسرة واحدة وعلينا العمل جميعا من أجل منتخب مصر، نحن محظوظون بالتواجد في هذا المكان".

وأردف "اسم مصر كبير للغاية والجميع عليه مسؤولية ضخمة ويجب أن نحقق أهداف المنتخب".

وأضاف البدري "أثق فيكم جميعا ومن لديه هدف وفكر وطموح سيكون الباب مفتوح أمامه، والوصول لمنتخب مصر هو أمر صعب جدا ومهما وصل اللاعب إلى نجومية كبيرة فهو يحتاج للمنتخب ليكتب تاريخا رائعا معه".

وشدد "من لديه قدرات وإمكانيات ومستويات مميزة سينجح وسيكون له مكان مع الفريق والأمر ليس سهلا هذه مسؤولية كبيرة علينا الحفاظ عليها".

وأتم البدري حديثه للاعبي مصر قائلا: "نحتاج لبذل مجهود كبير وأن نعمل بشكل ضخم والعمل مع المجموعة هو سر النجاح وأن يكون الجميع قريب من بعضه، وعلى كل واحد منكم التفاني في عمله لإثبات أحقيته بارتداء قميص المنتخب".

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