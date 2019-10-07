حوار بعيدا عن الكرة - الشحات: عن أول راتب حصل عليه.. وفرصة ريال مدريد

أكثر هواية يحبها بعيدا عن كرة القدم وأول راتب حصل عليه ومواقف ساخرة وغريبة تعرض لها. حسين الشحات نجم الأهلي أجاب على جميع هذه الأسئلة.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وأجرى موقع الأهلي حوارا مع حسين الشحات نجم الفريق ولكن بعيدا عن كرة القدم للتعرف أكثر عليه وعلى حياته الشخصية.

FilGoal.com ينقل لكم حوار حسين الشحات مع موقع الأهلي وإجاباته على الأسئلة التي كانت أغلبها طريفة.

ما هي أكثر هواية تحبها غير كرة القدم؟

أحب أسرتي وعائلتي وأصدقائي وأفضل قضاء الكثير من الوقت معهم.

من هو مطربك المفضل وأغنيتك المفضلة؟

عمرو دياب – تملي معاك.

هل كنت من المتفوقين في الدراسة؟

كنت لا أذهب إلى المدرسة بسبب تدريبات كرة القدم ولكن كنت أذهب فقط إذا كانت هناك مباراة.

إذا لم تكن لاعبا كرة قدم ماذا كنت ستصبح؟

كما قلت سابقا عملت في أكثر من مهنة وإذا لم يوفقني الله وأصبح لاعب كرة قدم بالتأكيد كنت سأكمل أحد هذه المهن.

ما هو أول مرتب حصلت عليه مع كرة القدم؟

في مراحل الناشئين كانت مكافئة المباراة 18 جنيه ويخصم منها الضرائب ثم أحصل على 15 جنيه، وفي إحدى المرات لعبت مع الفريق الأول وحصلت على 200 جنيه.

ما هي أكثر لحظة سعيدة في حياتك؟

التوقيع للأهلي بالتأكيد.

وما هي أكثر لحظة صعبة مررت بها؟

الفرصة الضائعة لي أمام ريال مدريد مع العين الإماراتي في نهائي كأس العالم للأندية، وأيضا خسارة الأهلي في بطولة إفريقيا السابقة.

ما هو نوع أول سيارة امتلكتها؟

فيات 125 وكانت خاصة بأخي.

ما هو أكثر مكان تحب السفر له؟

الإسكندرية وأذهب هناك كثيرا لزيارة أختي.

من هو ممثلك المفضل؟

عادل إمام بالتأكيد.

ما هي لعبتك الفضلة Fifa & PES

Fifa.

اللون الأبيض أم الأسود؟

الأسود.

ميسي أم رونالدو؟

رونالدو.

الشتاء أم الصيف؟

الشتاء.

فيسبوك أم إنستجرام؟

إنستجرام.

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