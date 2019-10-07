يرى سامي الشيشيني لاعب الزمالك السابق أن عدم ضم حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لمحمود عبد العاطي "دونجا" لاعب بيراميدز إلى صفوف الفراعنة غريب.

وأعلن البدري عن قائمة ضمت 23 لاعبا، لخوض مباراة ودية أمام بوتسوانا يوم الإثنين المقبل، على هامش معسكر المنتخب خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

ويتواصل FilGoal.com مع نجوم الكرة المصرية، ويطرح عليهم أهم الأسئلة المحيطة بقائمة البدري الأولى، وسامي الشيشيني نجم الزمالك يجيب.

وتحدث الشيشيني قائلا: "عدم ضم دونجا قرار غريب خاصة أن البدري كان رئيس نادي بيراميدز وعدم ضمه للاعب يعني رؤيته لشيء ما لا نراه".

وأضاف "دونجا كان لاعبا في صفوف المنتخب مؤخرا ويشارك بشكل مستمر مع بيراميدز في ظل إصابة عمرو السولية فإن ذلك القرار غريب إلا لو البدري يرى شيء آخر".

في الوقت ذاته قال الشيشيني أنه تفاجأ من ثلاثة قرارات للبدري في قائمته الأولى مع منتخب مصر أوضح "تفاجأت من عدم انضمام محمد هاني فهو لديه خبرة دولية وشارك مع المنتخب من قبل".

وأكمل "لذا يظل السؤال هل يتم الاختيار طبقا لمعيار صغر السن أم مشاركة لاعبين جدد في القائمة أم بالخبرة الدولية"؟.

وأضاف "الشيء الثاني الذي فاجئني هو انضمام أحمد حسن "كوكا" إلى صفوف المنتخب".

وأردف "كذلك الأمر ينطبق على عمر السعيد خاصة وأنه كان بعيدا عن اللعب مع الزمالك بشكل أساسي في الفترة الأخيرة".

وبسؤاله هل كان هناك مهاجمين أفضل من المنضمين أجاب الشيشيني "خالد قمر وعمرو مرعي أعتقد أن دور الثنائي في المعسكر الأول سيكون مميز".

واتفق الشيشيني مع قرار البدري بضم أحمد فتحي وعبد الله السعيد وقال: "الكرة لا تعترف بالعمر بل بمن يعطيها والثنائي يقدم أداء مميزا مع الأهلي وبيراميدز".

شارة القيادة

وانتقل الشيشيني للحديث عن الأحق بشارة قيادة منتخب مصر وشدد "اختيار قائد منتخب مصر يكون بالأقدمية".

وأردف "لذا أحمد فتحي هو الأحق بالشارة حتى حال عودة محمد صلاح ففتحي هو الأحق بلا جدال".

مباراة القمة

الأهلي يواجه الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري، فهل يراعي البدري هذه القمة في اختياراته لعناصر مباراة بوتسوانا؟

قال الشيشيني: "لا يوجد شيء من هذا القبيل، البدري سينظر لمصلحة منتخب مصر قبل كل شيء ولن ينظر للقاء القمة".

وأتم "مباراة بوتسوانا قبل لقاء القمة بثلاثة أيام وهذا وقت كافي لاستشفاء اللاعبين الذين سوف يشاركون فيها كما إنني أعتقد أن البدري سيجري أكثر من ثلاثة تبديلات كذلك".

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