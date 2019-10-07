نهاية الأزمة.. جنش يعتذر لجماهير الزمالك ورئيس النادي يرد ويهدد الأهلي

اعتذر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك لجماهير فريقه بعد أزمته الأخيرة مع أمير مرتضى منصور.

وكتب جنش على حسابه الشخصي على (انستجرام) متسائلا:" لماذا لم أحصل على مستحقاتي؟"، قبل أن يرد أمير مرتضى المشرف العام على الكرة عليه. (طالع التفاصيل)

وعقد رئيس مجلس إدارة الزمالك جلسة مع جنش ليعلنا سويا نهاية الأزمة.

وقال رئيس الزمالك: "جنش مثل أمير وأحمد مرتضى. نحن أسرة واحدة ولا نأُكل حق أولادنا أبدا".

وأضاف خلال الفيديو الذي نشره الموقع الرسمي للزمالك "عاتبت جنش بسبب ذهابه لكهربا والأخير يسب الزمالك".

وتابع "نحن أسرة واحدة والدليل قيد اللاعب في قائمة الزمالك رغم الإصابة وأتمنى عودة جنش لمنتخب مصر بعد شفائه من الإصابة".

جنش تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة 2019.

ولا يزال جنش في مرحلة العلاج والتأهيل قبل أن يعود للمشاركة بشكل طبيعي مع الزمالك.

وفي الإطار ذاته، قال جنش "تفهمت موقف رئيس الزمالك بتأخير مستحقاتي حتى يتم تعديل عقدي وأشكره بشدة على ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا أعشق نادي الزمالك وجماهيره وأعتذر لها على ما حدث".

وهدد رئيس نادي الزمالك، الأهلي في حالة تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم "كهربا" قائلا: "إذا انضم كهربا لـ الأهلي سأحصل على نصف الفريق الأحمر. سأرى من يحصل على 20 مليون جنيه لأدفع له 40 مليونا وأضمه للزمالك".

كهربا ترك الزمالك دون إذن النادي قبل انتهاء الموسم الماضي، بعد أن سجل 11 هدفا، وصنع مثلهم في الدوري الموسم الماضي، قبل أن يحصل على بطاقة دولية مؤقتة للعب مع أفيش.

صاحب الـ25 عاما انتقل للزمالك من إنبي في 2015، ولعب بين عامي 2016 و2018 لاتحاد جدة السعودي قبل العودة للأبيض.

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