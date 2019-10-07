"لا يوجد أي عصبية كنت أركز في المباراة فقط" بتلك الكلمات علق أمين عمر حكم لقاء طلائع الجيش وبيراميدز على واقعة احتفال لاعب الأول كريم طارق بهدفه بارتداء قناع "سبايدر مان".

كريم طارق النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وخطف كريم طارق الأضواء باحتفاله غير الاعتيادي في الملاعب المصرية، عندما ارتدى قناع "سبايدرمان"، ليشهر الحكم أمين عمر بطاقة صفراء في وجهه، ويأخذ منه القناع ويرميه بعيدا.

وتحدث أمين عمر لـFilGoal.com قائلا: "المباراة كانت في الوقت المحتسب بدل من الضائع ولا يوجد أي عصبية كنت أركز فقط في اللقاء".

وأضاف "لم أتجهم أو أي شيء من هذا القبيل القصة كلها هي رغبتني في ألا يفوتني أي شيء في اللقاء، وعامة حينما أكون في قمة تركيزي يكون هذا شكل وجهي".

وأتم أمين عمر حديثه "لجنة الحكام هي المسؤولة عن توجيه أي سؤال أو استفسار لي أو تحاسبني على رد فعلي".

وكان كريم طارق قال في وقت سابق لـFilGoal.com: " "توقعت الحصول على بطاقة صفراء، لكن لم أتوقع رد فعل الحكم الغاضب".

وأكمل: "الحكم حضر إلي و(زعقلي) وقال: أعطني القناع، ورماه خارج الملعب وقال لي: اذهب إلى نصف ملعبك".

واعترف: "اندهشت من رد فعله، لا أعتقد أنه يمتلك حق تعنيفي بهذه الطريقة، لو كنت لاعبا في الأهلي أو الزمالك لما تعامل معي بهذه الصورة".

وأوضح: "ليس لدي مشكلة في الحصول على بطاقة صفراء، طالما نص القانون على ذلك، لكن هذا لا يعطيه الحق في الصراخ علي بهذا الشكل".

وأكد: "اندهشت من تصرفه وكل من حولي كذلك".

أما جمال الغندور رئيس لجنة الحكام فقال لـFilGoal.com: "قرار حكم المباراة صحيح بنسبة 100%".

وأضاف "طريقة الاحتفال تندرج تحت مسمى "احتفال مبالغ فيه" وهذا النص مذكور في القانون".

وأتم الغندور حديثه "أمين عمر قدم مباراة جيدة وتصرفه صحيح بنسبة 100% بخصوص البطاقة الصفراء للاعب الجيش".

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