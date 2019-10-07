بين هجوم كبير بعد تعيينه، ورضا وسعادة أكبر بعد 6 مباريات وبطولة فاز بهم الأهلي معه، الآن ريني فايلر يتحدث.

حدد المدير الفني السويسري عددا معينا من الأسئلة ليجيب عليها، فسأله FilGoal.com عن ضغط مطالب الفوز المستمر في الأهلي – الأمر الذي اشتكى منه سلفه مارتين لاسارتي، وعن أليو ديانج وصالح جمعة.

كذلك، تحدث فايلر عن رمضان صبحي الذي سجل مع السويسري عددا أكبر من الأهداف مما سجله في النصف الثاني من الموسم الماضي..

إلى نص حوار فايلر..

كيف ترى الكرة في إفريقيا، بجانب ضغط مطالب الفوز بدوري الأبطال في الأهلي؟

أنظر لكل مباراة على حدة. دائما المباراة المقبلة هي الأهم، لا يهم موقفها أو هوية المنافس ولا يهم موقفنا.

سأفعل كل ما في وسعي للنجاح مع الأهلي. سنقدم أفضل ما لدينا كل يوم، ولكن لدينا منافسون أقوياء وهم أيضا يريدون الفوز.

لنتحدث عن المباراة المقبلة، هل تمنحك الصدارة المبكرة للدوري سببا للتفاؤل قبل مواجهة الزمالك؟

الآن استعد لمباراة الزمالك، التي تعد دائما مباراة هامة للفريقين ولا يهم الموقف الحالي.

تهتم كثيرا بالجناحين في خططك الهجومية، فكيف ترى الفارق بين ثنائي أندرلخت الذي حققت معه نجاحا، أليكساندرو تشيبيكو ونيكولاي ستانشيو، وثنائي الأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات؟

لا توجد فوارق كبيرة.

كرة القدم واحدة في كل مكان، والمتطلبات من كل لاعب وإنجازاته واحدة.

هدفي دائما هو الوصول لأقصى ما يستطيع كل لاعب الوصول إليه وليس رمضان وحسين فقط.

ولكن ما الذي يحدد ذلك؟

أهم شيء هنا هو عقلية وسلوك كل لاعب ورغبته في ذلك.

هذا يأخذني للحديث عن رمضان صبحي، الذي سجل معك بعد 5 مباريات أكثر مما سجل مع الفريق في نصف الموسم الماضي، كيف ساعدت رمضان للوصول لهذا المستوى؟

لم أجد صعوبة في العمل مع رمضان.

رمضان يساعد نفسه، بالتدرب بشكل جيد والتركيز الشديد وقوة الإرادة.

ماذا عن أليو ديانج، كثير من التساؤلات حول اللاعب المالي الذي قدم مباراة رائعة ضد كانو سبورت ثم عاد للخروج من القائمة؟

هناك دائما تساؤلات ومطالبات بتوضيح موقف كل لاعب، لدي 30 لاعبا في القائمة وفي النهاية هناك 11 لاعبا يلعبون كأساسيين و3 بدلاء يشاركون.

لماذا لا يظهر ديانج ضمنهم؟

ليس من عادتي التحدث علانية عن أسباب اتخاذ القرارات، هذه أمور وقواعد يتم تنسيقها داخليا.

في النهاية، نريد فعل كل شيء لجعل الكل سعداء.

نرى أن محمد مجدي "أفشة" يتألق كثيرا تحت قيادتك، هل ذلك يعني ابتعاد صالح جمعة عن خياراتك؟

نادرا ما أتحدث عن اللاعبين، دائما حديثي عن الفريق وهو بالنسبة لي في المقدمة.

اقرأ أيضا

حلم إفريقيا – حوار في الجول.. مدرب الوداد: سنعوض ظلم النهائي

سبورة في الجول - تحليل الزمالك ونادي مصر.. معادلة تأليف المدير الفني

حلم إفريقيا – وداد الأمة.. 12 رجلا غاضبا

ميتشو والزمالك.. لماذا لم تعد لعبة الشطرنج ممتعة

اسكواش - علي فرج يجيب على اختبار المعلومات الرياضية من في الجول