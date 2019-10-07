الخطيب يخضع للكشف بمعرفة طبيبه الألماني

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 - 20:06

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الأهلي

عرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نفسه ظهر اليوم الاثنين على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية، قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني.

سبق للطبيب الألماني أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري أحمد فرهود.

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وجاءت زيارة الخطيب للطبيب الألماني بالإسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام في الظهر في الأيام الأخيرة.

واضطر الخطيب للجوء لبعض المسكنات لحين العرض على الطبيب المعالج.

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