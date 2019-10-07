الخطيب يخضع للكشف بمعرفة طبيبه الألماني

عرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي نفسه ظهر اليوم الاثنين على الطبيب الألماني بيرتا لانفي والذي تواجد في زيارة المستشفى الملكي بالإسكندرية.

وأجرى الخطيب العديد من الفحوصات الطبية، قبل الخضوع للكشف الطبي بمعرفة الطبيب الألماني.

سبق للطبيب الألماني أن أجرى لرئيس الأهلي ثلاث عمليات سابقة في المخ والرقبة والظهر وذلك في حضور الطبيب المصري أحمد فرهود.

وجاءت زيارة الخطيب للطبيب الألماني بالإسكندرية بعدما شعر رئيس الأهلي ببعض الآلام في الظهر في الأيام الأخيرة.

واضطر الخطيب للجوء لبعض المسكنات لحين العرض على الطبيب المعالج.

طالع أيضا

حكم واقعة "سبايدر مان" يُفسر ما فعله

الشيشيني متعجب من قرارات البدري

ميلان.. أين المشكلة؟

الحوار الأول لـ فايلر

رئيس الزمالك يهدد الأهلي