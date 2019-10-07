الكشف عن الكلمة التي تسببت في طرد ديمبيلي وغيابه المحتمل عن الكلاسيكو

"إنه لغز، فهو لا يتحدث الإسباني".. هكذا تعجّب إرنستو فالفيردي من طرد لاعبه عثمان ديمبيلي خلال مباراة برشلونة وإشبيلية.

برشلونة تفوق على إشبيلية 4-0 دون عناء على ملعب كامب نو في الجولة الثامنة للدوري الإسباني، لكنه أنهى المباراة بـ9 لاعبين بعد طرد رونالد أراوخو وعثمان ديمبيلي في الدقائق الأخيرة. (طالع التفاصيل)

أراوخو –الذي خاض أول مباراة بقميص برشلونة- طُرد لعرقلته خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" ومنعه فرصة محققة للتسجيل، أما ديمبيلي فطُرد في نفس الدقيقة لاعتراضه على طرد زميله.

الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز بدا غاضبا من كلمات قالها له ديمبيلي، ووجّه له بطاقة حمراء مباشرة على الفور.

ليصرح فالفيردي مدرب برشلونة بعد اللقاء: "إنه لغز، بالتأكيد ديمبيلي لم يقل عبارة طويلة، فلغته الإسبانية لا تساعده على ذلك".

لكن تقرير ماتيو لاهوز خرج للنور، وكشف عن العبارة التي تسببت في طرد ديمبيلي، وغياب شبه مؤكد عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة.

تقرير الحكم ذكر نصًا:

"عثمان ديمبيلي اللاعب رقم 11 طُرد بسبب مخاطبته لي قائلا: سيئ جدا، أنت سيئ جدا. وذلك أثناء إشارته بيده تجاهي من مسافة قريبة".

وهذا ينطبق مع ما التقطته كاميرات محطة "موفيستار" بالفعل.

وتنصف عقوبات الاتحاد الإسبانية على إيقاف اللاعب ما بين 4 مباريات إلى 12 مباراة حال توجيه سباب للحكم.

لكن في حالة ديمبيلي، سيتم اعتبار الطرد بسبب "سوء السلوك" على الأغلب، ليتم إيقافه من مباراتين إلى 3 مباريات.

أي أنه في الحالتين سيغيب عن صدام الكلاسيكو أمام ريال مدريد، بعد أن يغيب بالطبع عن مباراة إيبار في الجولة التاسعة.

برشلونة يملك حق الاستئناف على البطاقة الحمراء، لكن صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أن هروب اللاعب من العقوبة بات صعبا للغاية، خصوصا مع إيقاف لاعبين رددوا نفس العبارة في السابق.

الأمر نفسه حدث مع ماتيو لاهوز في مباراة رايو فايكانو وريال بيتيس بالموسم الماضي، عندما قال له فرانكو دي سانتو: "أنت سيئ للغاية".

لينال المهاجم الأرجنتيني عقوبة الإيقاف مباراتين.

وشرب فابيان أوريانا لاعب إيبار الحالي من نفس الكأس وقتما كان لاعبا في سيلتا فيجو عام 2016، إذ قال للحكم: "يا لك من سيئ، يا لك من سيئ"، ليتم إيقافه مباراتين.

ديمبيلي كان يعيش يوما هادئا بالفعل بعد أن بدأ أساسيا أمام إشبيلية وسجّل هدفا جميلا كان الثالث لفريقه في المباراة، لكنه لم يهنأ بإنجازه حتى صافرة الحكم، واضطر إلى مغادرة الملعب قبل رفاقه، وحرم نفسه من المباراة الأهم في العالم على الأرجح.

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