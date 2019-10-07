رسائل نارية وقرارات مقبلة على الجهاز و"ميتشو أفضل من فايلر 100 مرة".. رئيس الزمالك يتحدث

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسائل عديدة عقب تعثر فريقه الأول في الدوري المصري هذا الموسم.

الزمالك تعثر لأول مرة في الدوري هذا الموسم بعد التعادل أمام نادي مصر بهدف لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

الرسالة الأولى من رئيس الزمالك كانت لـ"بعض الشماتين" قائلا: "لماذا تلك الحملة الشرسة بعد تعثر الزمالك؟ لماذا تفعلون ذلك مع الزمالك؟ لن نقف عندكم".

ماذا عن الرسالة الثانية؟ قال رئيس الزمالك: "يوجد أخطاء. يوجد غرور. يوجد مجموعة "شافت نفسها" بعد الانضمام لمنتخب مصر".

وأردف خلال ظهوره عبر قناة الحدث اليوم "ولكن كل تلك الأمور واردة في كرة القدم. كنا نلعب ضد فريق في الدوري الممتاز وليس فريقا في الدرجة الرابعة، ولذلك من الوارد تحقيق الانتصار أو التعادل أو الهزيمة".

وواصل رئيس الزمالك رسائله قائلا: "الأخطاء في الزمالك بدأت من طارق حامد الذي يحصل على بطاقات مجانية وتسبب في غيابه أمام نادي مصر".

وأكمل حديثه قائلا: "لست قلقا. نمتلك أفضل لاعبين وأفضل مدير فني. ميتشو لن يشارك بنفسه ليحول الفرص إلى أهداف".

وأوضح "عمر السعيد وأوباما أهدرا أكثر من 100 فرصة، فلماذا اللوم على ميتشو؟".

الرسائل الأخرى من رئيس الزمالك كانت تخص الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الفريق، قائلا: "قرفان. لست سعيدا من النتيجة وأخبرت ميتشو بنسيان لقاء الأهلي وإشراك كل العناصر أمام نادي مصر ولكنه لم يفعل ذلك".

واستدرك "ميتشو أخطأ وسيُحاسب ولكننا لن نهد الزمالك".

وشدد "ميتشو مستمر في منصبه حتى نهاية الموسم. لن يرحل أبدا ولكن من الوارد إضافة عناصر جديدة في الجهاز الفني".

ويرى رئيس الزمالك "ميتشو أفضل من فايلر –مدرب الأهلي- 100 مرة".

وتابع "رأينا ما حققه فايلر سابقا. لم يحقق أي ألقاب تُذكر وخسر العديد من البطولات. ميتشو أفضل منه 100 مرة ولا أفهم سبب الحملة عليه وعلى الزمالك".

وشدد "أتخذنا قرارات وعقوبات بعد ما حدث أمام نادي مصر ولكنني لن أعلن عن ذلك في الإعلام".













































































































































































































































































































































































التعثر أمام نادي مصر هو الأول لـ الزمالك في الدوري هذا الموسم ليصل للنقطة السابعة بالتساوي مع بيراميدز والمقاولون العرب في المركز الثاني.

بينما النقطة التاريخية لنادي مصر الصاعد لأول مرة للدوري الممتاز، هي النقطة الثانية للفريق هذا الموسم بعد التعادل أمام أسوان دون أهداف.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي يوم 19 من شهر أكتوبر المقبل بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ويعد التعادل أمام نادي مصر هو التعادل الأول لـ الزمالك تحت قيادة الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو".

ميتشو قاد الزمالك في 8 مباريات قبل لقاء نادي مصر. انتصر 6 مرات وخسر مرتين.

والآن في اللقاء التاسع مع الزمالك، يتعادل لأول مرة.

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