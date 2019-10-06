ما صحة البطاقة الصفراء التي حصل عليها كريم طارق لاعب طلائع الجيش بسبب طريقة احتفاله أمام بيراميدز؟ سؤال يُجيب عنه جمال الغندور رئيس لجنة الحكام.

كريم طارق احتفل بارتداء قناع "سبايدر مان" عقب تسجيله في مرمى بيراميدز، في لقاء انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. (طالع التفاصيل)

وأجاب جمال الغندور على سؤال (لماذا أشهر الحكم بطاقته الصفراء لـ كريم طارق؟) قائلا: "قرار حكم المباراة صحيح بنسبة 100%".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "طريقة الاحتفال تندرج تحت مسمى "احتفال مبالغ فيه" وهذا النص مذكور في القانون".

وتابع "أيمن عمر قدم مباراة جيدة وتصرفه صحيح بنسبة 100% بخصوص البطاقة الصفراء للاعب الجيش".

حكم المباراة "أمين عمر" اخد قناع سبايدر مان من كريم طارق بعد احتفاله والقاه خارج الملعب 🕷️🎭 وأيضًا بطاقة صفراء 🟨#في_الدوري pic.twitter.com/tV4tie1q6G — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2019

سجل لـ بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق في الدقيقتين 65 و94، بينما سجل لطلائع الجيش تالا ناداي وكريم طارق في الدقيقتين 84 و90.

ووصل بيراميدز للنقطة السابعة من 3 مباريات، بينما حقق طلائع الجيش نقطته الثانية في المركز الـ 14.

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