بالفيديو – أفراح عارمة في أنفيلد.. ولفرهامبتون يقتل سيتي لصالح صدارة ليفربول

اتسع الفارق إلى ثمان نقاط عن ليفربول، ومانشستر سيتي الآن في ورطة كبيرة بعد الخسارة أمام ولرفهامبتون.

فاز ولفرهامبتون على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء ملعب الاتحاد، وضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

سجل أداما تراوري هدفي ولفرهامبتون من صناعة راؤول خيمنيز. نتيجة جمدت رصيد مانشستر سيتي عند 16 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر، وصاحب الـ24 نقطة.

التشكيل

اختار بيب جوارديولا بدء اللقاء بجواو كانسيلو كظهير أيسر، فيما بدأ نونو سانتو بالثنائي راؤول خيمنيز وباتريك كوتروني في الهجوم.

المواجهة الـ11 بين ولفرهامبتون وسيتي في الدوري الإنجليزي. السيتيزن انتصر في 6 مباريات من قبل بينما الولفز فاز في مباراتين وتعادلا في مباراتين. محرز وأجويرو وستيرلينج يقودون هجوم كتيبة جوارديولا في لقاء اليوم..#في_إنجلترا pic.twitter.com/XiCTOteWML — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2019

بداية سريعة

بدأت المباراة سريعا. ولم يحتج ولفرهامبتون إلا لخمس دقائق كي يبرهن بأنه سيكون ضيفا ثقيلا. باتريك كوتروني انفرد بمرمى إيديرسون مورايش، لكن الإيطالي سدد بجانب القائم.

سيطرة الضيوف متواصلة

نونو سانتو مدرب ولفرهامبتون اضطر للنظر إلى دكته سريعا. رومان سايس تعرض لإصابة، وغادر الملعب، ليشارك خيسوس فاييخو بدلا منه في الدقيقة الـ13.

ورغم التبديل الاضطراري، تواصلت سيطرة الضيوف. راؤول خيمنيز انفرد بالمرمى في الدقيقة الـ18، لكن فيرناندينيو قلب الدفاع تألق، ومنع الكرة من دخول الشباك على مرتين.

خيمنيز مجددا وصل إلى المرمى منفردا في الدقيقة الـ23، لكن فيرناندينيو وبمساعدة إيديرسون هذه المرة، منعاه من التسجيل.

وتواصلت الغارات المكسيكية. خيمنيز يسدد نحو المرمى، لكن زميله كوتروني هذه المرة هو من منع كرته في الدقيقة الـ28.

عودة التوازن

لاعبو مانشستر سيتي أدركوا ما يعانوه، وبدأوا بالفعل دخول أجواء اللقاء.

رحيم ستيرلينج سدد كرة قوية في الدقيقة الـ32، لكن روي باتريشيو تألق وتصدى للكرة.

والتسديدة الثانية كانت في الدقيقة الـ44 من كايل ووكر، لكن باتريشيو تواجد في الموعد أيضا وأمسك بها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

تدخل جوارديولا

بدأ الشوط الثاني بالتبديل الأول من بيب جوارديولا. فشارك أوليكساندر زينشينكو في صفوف مانشستر سيتي بدلا من ووكر.

ورغم محاولات سيتي لكتابة بداية قوية، لكن مرتدات ولرهامبتون استمرت في تشكيل الخطورة.

انطلاقة كوتروني في الدقيقة الـ51 نتج عنها بطاقتين صفراوتين لجواو كانسيلو ورودري لإيقافه.

ومع استمرار العجز الهجومي لأصحاب الأرض، تدخل جوارديولا مجددا بدخول بيرناردو سيلفا في الدقيقة الـ61 بدلا من رياض محرز.

وكاد ديفيد سيلفا يريح جوارديولا بهدف أول في الدقيقة الـ67 من كرة ثابتة، لكن تصويبته ارتطمت بالقائم الأيمن، وتصدى الدفاع لمتابعة أجويرو وستيرلينج.

نونو سانتو رد على تبديلات بيب في الدقيقة الـ69 من أجل التأمين. شارك مات دوهيرتي بدلا من باتريك كوتروني.

وكان التبديل الثان في الدقيقة الـ73، وشارك جوني أوتو بدلا من فيناجري.

الورقة الأخيرة

ورقة جوارديولا الأخيرة كانت في الدقيقة الـ75. شارك جابريال جيسوس بدلا من ديفيد سيلفا.

العقاب القاسي

جاء عقاب ولفرهامبتون قويا. راؤول خيمنيز راوغ نيكولاس أوتامندي ببراعة ومرر الكرة على أداما تراروي الذي انفرد بالمرمى، وسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ80.

هدف ولفرهامبتون جن جنون لاعبو مانشستر سيتي. الفريق كله اتجه للهجوم لإدراك التعادل.

عرضية من جواو كانسيلو في الدقيقة الـ81، مرت من الجميع وأبعدها روي باتريشيو إلى ركنية بصعوبة.

رصاصة الرحمة

لاعبو مانشستر سيتي استمروا في الضغط. عرضيات من كل حدب وصوب، لكن ويلي بولي ورفاقه استمروا في الصمود ومنعوا هجمات أصحاب الأرض.

عرضية زينشينكو إلى سرخيو أجويرو في الدقيقة الـ91، لكن الأرجنتيني سدد بجانب القائم.

ومع تواصل ضغط مانشستر سيتي، كان العقاب قاسيا مرة أخرى. تمريرة رائعة جديدة من خيمنيز إلى السريع أداما تراوري، والذي سجل الثاني في الدقيقة الـ94، لينتهي اللقاء بفوز ولفرهامبتون على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء.

فوز ولفرهامبتون رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة الـ16 في المركز الثاني، وليتسع الفارق إلى ثمان نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

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