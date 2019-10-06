لن تقام مباريات الأهلي والزمالك على بتروسبورت مرة أخرى خلال الفترة الجارية، وبطلب من الجهات الأمنية.

علم FilGoal.com من مصدر داخل اتحاد الكرة، أنهم تلقوا خطاب من الأمن، يطلب عدم إقامة مباريات فريقي الأهلي والزمالك على ملعب بتروسبورت في الفترة الجارية.

وكشف المصدر بأن كل المباريات التي كان طرفيها الأهلي والزمالك، سيتم نقلها من ملعب بتروسبورت إلى استادات أخرى.

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق، نقل مباراة الزمالك ونادي مصر المقرر لها مساء اليوم الأحد إلى استاد السلام بدلا من بتروسبورت.

وكان فريقا الأهلي والزمالك قد اختارا استاد القاهرة ملعبا لهما خلال الموسم الجاري، على أن يلعبا مبارياتهما في بتروسبورت لحين انتهاء عملية الصيانة للاستاد.

يذكر أن اتحاد الكرة كشف في وقت سابق أيضا عن عودة استاد القاهرة للعمل بداية من مباراة منتخب مصر وبوتسوانا الودية، والمقرر لها 14 أكتوبر الجاري.

طالع أيضا:

خبر في الجول – الأمن يطلب منع خوض مباريات الأهلي والزمالك على بتروسبورت

رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لجنوب إفريقيا

سيتي يعلن إصابة ميندي من جديد

حرب أكتوبر.. عندما كانت كرة القدم بداية خطة العبور مع المعلم

فايلر يقرر استمرار التدريبات دون راحة.. وعرض التقرير الطبي للسولية على جهاز المنتخب

مدرب المنتخب لـ في الجول: اختيارات القائمة أساسها العدل.. ولا مشكلة مع صلاح