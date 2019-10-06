الجونة يحقق أول ثلاث نقاط هذا الموسم على حساب المقاصة بالنيران الصديقة

الأحد، 06 أكتوبر 2019 - 17:18

كتب : FilGoal

الزمالك - الجونة

حقق الجونة أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم على حساب مصر المقاصة بالنيران الصديقة.

انتهى اللقاء بفوز الجونة بهدف دون رد سجله حسني فتحي في مرماه في الدقيقة 41 من الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

صعد الجونة إلى المركز 11 بعد تحقيق أول ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن المقاصة صاحب المركز العاشر.

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وحقق أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر للمقاصة أسوأ انطلاقة في مسيرته التدريبيه إذ حقق 3 نقاط فقط في أول ثلاث مباريات له مع المقاصة وهو ما لم يتحقق في خمس تجارب سابقة مع فرق الزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة والوحدة السعودي.

وكان الجونة قد سقط في أول مباراتين أمام الإسماعيلي والاتحاد السكندري بهدف دون رد، وسجل هدفه الوحيد في المسابقة حتى الآن أمام المقاصة بالنيران الصديقة.

ويلعب الجونة مباراته المقبلة أمام نادي مصر في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم 17 من الشهر الجاري بعد انتهاء التوقف الدولي.

أما مصر للمقاصة فيصطدم بفريق المصري في الجولة الرابعة من الدوري.

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