جنون الدوري المصري.. فاروق ينقذ بيراميدز من أمام "سبايدر مان" الجيش

في إثارة مجنونة في الدوري المصري، تعادل بيراميدز مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

سجل لـ بيراميدز إيريك تراوري ومحمد فاروق في الدقيقتين 65 و94، بينما سجل لطلائع الجيش تالا ناداي وكريم طارق في الدقيقتين 84 و90.

ووصل بيراميدز للنقطة السابعة من 3 مباريات، بينما حقق طلائع الجيش نقطته الثانية في المركز الـ 14.

إثارة كبيرة للغاية كانت على مدار شوطي المباراة، ولكن بطريق مختلفة.

الشوط الأول إثارته كانت في البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد فتحي لاعب وسط بيراميدز بعد الحصول على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 33 وبطاقة ثانية بعد ثلاث دقائق فقط. بيراميدز يلعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 36.

قبل أن تصل الإثارة ذروتها في الشوط الثاني والسبب محمد فاروق.

في البداية جلس محمد فاروق على مقاعد البدلاء تاركا مركزه الأساسي لـ جون أنتوي، قبل أن يشارك في الدقيقة 64.

بعد 7 ثواني فقط من مشاركة محمد فاروق نجح في صناعة الهدف الأول لـ بيراميدز عن طريق إيريك تراوري.

تراوري تحول لمهاجم صريح عقب خروج جون أنتوي ومشاركة محمد فاروق، وبعد 7 ثواني فقط من التغيير، سجل المهاجم تراوري من صناعة البديل محمد فاروق.

وفي 84 سجل تالا نداي من تسديدة قوية هزت شباك بيراميدز معلنا عن تعادل الجيش.

وتواصلت الإثارة في الدقيقة 90 ومع احتساب 5 دقائق كوقت بدلا من ضائع.

كريم طارق انطلق وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد ويهز شباك بيراميدز معلنا عن تقدم طلائع الجيش.

واحتفل كريم طارق بارتداء قناع "سبايدر مان".

احتفال كريم طارق بهدفه في شباك بيراميدز على طريقة سبايدرمان 🕷️🕸️ pic.twitter.com/t8ZAcA10eK — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2019

وقرر أمين عمر حكم المباراة إشهار بطاقته الصفراء في وجه كريم طارق لاعب طلائع الجيش.

حكم المباراة "أمين عمر" اخد قناع سبايدر مان من كريم طارق بعد احتفاله والقاه خارج الملعب 🕷️🎭 وأيضًا بطاقة صفراء 🟨#في_الدوري pic.twitter.com/tV4tie1q6G — FilGoal (@FilGoal) October 6, 2019

وعندما انتظر الجميع صافرة النهاية وإعلان فوز طلائع الجيش، أرسل عبد الله السعيد عرضية متقنة على رأس محمد فاروق في اللحظات الأخيرة معلنا عن التعادل.

فاروق يسجل وينقذ بيراميدز من أمام سبايدر مان طلائع الجيش.

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