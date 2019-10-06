رمضان صبحي ومصطفى محمد يقودان قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لجنوب إفريقيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني عن قائمة تضم 28 لاعبا استعدادا لمباراتي جنوب إفريقيا الوديتين.

ويقود قائمة المنتخب الثنائي رمضان صبحي جناح الأهلي ومصطفى محمد مهاجم الزمالك.

ويلعب المنتخب الأولمبي أمام جنوب إفريقيا يومي 11 و13 أكتوبر الجاري خلال التوقف الدولي.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: عمر رضوان - عمر صلاح - محمد صبحي - مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال - محمود مرعي - محمود الجزار - أحمد رمضان بيكام - محمد عبد السلام - محمد صادق - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن - كريم العراقي

الوسط: أكرم توفيق - غنام محمد - عمار حمدي - ناصر ماهر - أحمد - فوزي الحناوي

الهجوم: رمضان صبحي - طاهر محمد طاهر - إمام عاشور - عبد الرحمن مجدي - وجيه عبد الحكيم - مصطفى محمد - صلاح محسن - أحمد ياسر ريان - ناصر منسي.

ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته اعتبارا من غد علي الملاعب الفرعيه لاستاد القاهر وستاد السلام.

كما شدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي ان الجهاز الفني يتابع اللاعبين محمد محمود وكريم نيدفيد مع ادارة النادي الاهلي للوقوف علي برنامجهما العلاجي باعتبارهما ضمن الهيكل الاساسي للمنتخب الأولمبي.

وقال غريب أن طاهر محمد طاهر سيخضع للكشف الطبي بمعرفة الجهاز الطبي للمنتخب لتحديد برنامجه العلاجي مشددا علي أن هذا المعسكر هو الأخير قبل انطلاق البطولة في 8 نوفمبر المقبل وأيضا اختيار القائمه النهائيه التي سيتم ارسالها للكاف يوم 29 اكتوبر.

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