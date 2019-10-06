مران الأهلي – متولي يبدأ مرحلة التأهيل.. وتدريبات بدانية لرباعي الفريق

يبدأ محمود متولي مدافع الأهلي مرحلة جديدة في البرنامج التأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل.

وتعرض متولي لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في لقاء السوبر أمام الزمالك.

وخضع متولي لفحص طبي قبل انطلاق مران الأهلي اليوم الأحد للاطمئنان على حالته والتعرف على مدى تحسن إصابته.

وجرى متولي حول الملعب ونفذ بعض الفقرات وفقا لبرنامجه التأهيلي، وحرص خالد محمود طبيب الأهلي على متابعة حالة متولي.

وعقد السويسري ريني فايلر المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية مع لاعبي الفريق لتحفيزهم معويا قبل بداية التحضير خلال التوقف الدولي.

وأدى ياسر إبراهيم مدافع الأهلي تدريبات استشفائية على هامش المران تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وخاض الرباعي سعد سمير ومحمد محمود وحسين السيد وعمار حمدي لتدريبات بدنية إضافية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال.

وأدى الأهلي مرانه اليوم وفقا للبرنامج الذي وضعه فايلر لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وخاض الثنائي شريف إكرامي وعلي لطفي تدريبات منفردة تحت إشراف مدرب الحراس.

واشتملت التدريبات على بعض الفقرات الفنية المتنوعة ما بين التصويب والجانب البدني.

الأهلي انتصر على أسوان بخماسية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري ليواصل انطلاقته القوية في المسابقة المحلية مع فايلر. (طالع التفاصيل)

وتنطلق قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الـ 19 من شهر أكتوبر الجاري.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي أمام الزمالك من هنا

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