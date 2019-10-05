فايلر يطارد رقم جوزيه.. الأهلي يواصل الإمتاع بخماسية في أسوان

واصل الأهلي عروضه القوية تحت قيادة رينيه فايلر بالفوز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

حقق فايلر فوزه السادس على التوالي منذ توليه قيادة الأهلي في مختلف المسابقات ليقترب من رقم مانويل جوزيه في ولايته الثانية.

فلم يحقق أي مدرب للأهلي الفوز في أول ست مباريات منذ ولاية جوزيه الثانية في 2004 والتي فاز فيها بأول سبع مباريات.

سجل للأهلي كل من جونيور أجايي وحسين الشحات وحمدي فتحي ومحمد مجدي "أفشة" بينما سجل أوميد أوكوري هدف أسوان الوحيد.

ارتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في الصدارة بالعلامة الكاملة بينما تجمد رصيد أسوان عند نقطة واحدة في المركز السادس عشر.

بدأ الأهلي المباراة بضغط معتاد في الفترة الأخيرة لفرض سيطرته وترجم ذلك سريعا في الدقيقة 7 عن طريق جونيور أجايي.

نفذ أفشة الركلة الحرة للأهلي وتخطت حمدي فتحي لتصل إلى أجايي ليسجل مبكرا للأهلي.

نجح الأهلي في السيطرة على مجريات المباراة بعد الهدف الأول وسط انكماش لاعبي أسوان إلى الدفاع.

وفي الدقيقة 25 استغل حمدي فتحي التكتل الدفاعي لأسوان بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها مسعد عوض لترتد إلى أجايي الذي سددها لترتطم في يد حارس مرمى أسوان ثم القائم الأيمن لتصل إلى حسين الشحات ويسجل الهدف الثاني.

وواصل الأهلي سيطرته على مجريات الشوط الأول وحاول أحمد عبد الظاهر من تقليص الفارق بصاروخية مباغتة لكن تألق محمد الشناوي وتصدى للكرة.





























بدأ الشوط الثاني بتغيير مبكر لأسوان بنزول أحمد الصغيري بدلا من عبد الله السنجهاوي وحاول الأهلي إضافة الثالثة بجملة رائعة مشتركة بين أجايي والشحات وأفشة لكن سددها الأخير ضعيفة تصدى لها مسعد عوض.

ودفع مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان بثاني تبديلاته بنزول أوميد أوكوري بدلا من حسن طارق في الدقيقة 52، ولكن بعد 7 دقائق سجل حمدي فتحي الهدف الثالث برأسية رائعة من عرضية أفشة من ركلة ركنية.

وبعد الهدف الثالث دفع أسوان بثالث تبديلاته بنزول الحسيني سمير بدلا من حسن طارق المصاب.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 64 بعد عرقلة أفشة الذي تصدى للكرة وسجل أول أهدافه بالقميص الأحمر والرابع للأهلي.

وبعد أقل من ثلاث دقائق نجح أسوان في تسجيل هدف حفظ ماء الوجه من عرضية البديل الحسيني سمير لتغالط الشناوي ويسددها أوكوري داخل المرمى.

دفع رينيه فايلر بوليد سليمان بدلا من حسين الشحات في الدقيقة 69 وبعد 10 دقائق شارك وليد أزارو بدلا من عمرو السولية الذي تعرض للإصابة.

واختتم رمضان صبحي أهداف المباراة في الدقيقة 86 بعد مراوغة رائعة لمدافع أسوان وسددها لتصطدم بقدم المدافع وتغالط مسعد عوض وتستقر في الشباك.

وأنهى الأهلي مبارياته قبل التوقف الدولي ويعود بمواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وفاز فايلر بمبارياته الست مع الفريق حتى الآن، إذ تغلب في ثلاث مباريات بالدوري المصري ومباراتين في دوري أبطال إفريقيا ومباراة السوبر المصري.

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