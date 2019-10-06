يشعر عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق نادي مصر "بالقلق الشديد" قبل مواجهة الزمالك، والسبب نتائج الأهلي.

الزمالك يواجه نادي مصر في الثامنة مساءً يوم الأحد على ملعب السلام في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وقال مدرب نادي مصر: "قلق للغاية من مواجهة الزمالك بسبب نتائج الأهلي الأخيرة والانتصار برباعية –ضد الإنتاج الحربي- وبخماسية –ضد أسوان-".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "الأهلي والزمالك يحفزان بعضهما البعض. لاعبو الزمالك سيسعون الآن لتكرار نفس نتائج الأهلي. سيكشرون عن أنيابهم أمامنا وهذا ما يقلقني".

وتابع "بالتأكيد لا أريد سوى الفوز في أي مباراة، ولكن الأزمة الكبرى هي كيف تحقق هذا الفوز. وهذا ما نعمل من أجله".

وأضاف "سنجتهد ونقدم كل ما لدينا أمام الزمالك الذي لن يتأثر بالغيابات".

وفسر "الزمالك يملك 3 فرق وليس فريقا واحدا. بكل تأكيد غيابات الفريق لن تؤثر عليهم أبدا".

وأكمل حديثه قائلا: "الأصعب دائما في مواجهات الفرق الكبيرة هو عدم ارتكابهم لأخطاء إلى جانب قدرتهم على استغلال أي خطأ، وحذرت فريقي بشدة من ذلك".

واستمر "راضي عن أداء فريقي في أول مباراتين. خسرنا أمام الإنتاج بسبب فارق الخبرة، أما أمام أسوان فتعادلنا وكان يمكننا تحقيق الانتصار".

ويحتل نادي مصر المركز الـ 15 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة وحيدة.

بينما الزمالك حقق العلامة الكاملة بـ 6 نقاط من أول مباراتين.

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