قائمة الزمالك – بلا خط وسط دفاعي.. غياب ساسي ومحمود علاء وعبد الغني أمام نادي مصر

يغيب محمود علاء وفرجاني ساسي ومحمد عبد الغني عن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة نادي مصر.

الزمالك يواجه نادي مصر في الثامنة مساءً يوم الأحد في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الزمالك قرر عدم ضم ساسي، ليصبح وسط الفارس الأبيض بلا أي لاعب بمهام دفاعية، وذلك مع إيقاف طارق حامد وإصابة محمد حسن.

وعاد كريم بامبو للظهور في قائمة الزمالك من جديد، إلى جانب إسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عبد السلام.

ويظهر الناشئ أحمد عيد مواليد عام 2001 الذي يشغل مركز الظهير الأيمن، لأول مرة في قائمة الزمالك التي تضم 20 لاعبا.

وفيما يلي قائمة الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

الدفاع: حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – أحمد عيد.

الوسط: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور.

الهجوم: خالد بوطيب – عمر السعيد – مصطفى محمد.

وحصد الزمالك العلامة الكاملة من أول مباراتين، بينما حقق نادي مصر نقطة واحدة.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك من هنا

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