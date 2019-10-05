أكد محمد بركات مدير منتخب مصر أنه سيجري اتصالا مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة ليستر سيتي.

وغادر محمد صلاح مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في دقائقها الأخيرة بعدما تعرض للإصابة بسبب تدخل قوي من اللاعب حمزة تشودري.

وقال بركات لـFilGoal.com: "تابعت إصابة صلاح وسأنتظر قليلا من الوقت ثم أجري به اتصالا هاتفيا لمعرفة حجم إصابته والاطمئنان عليه".

وأضاف "الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام البدري حرص أيضا على الاتصال بعمرو السولية لاعب الأهلي للاطمئنان عليه بعد إصابته في مباراة أسوان".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مباراة بتسوانا المقبلة قائلا: "المواجهة ستقام في استاد القاهرة يوم 14 أكتوبر ويتولى إدارتها طاقم تحكيم مصري".

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر عدم ضم محمد صلاح لقائمة مباراة بتسوانا الودية لمنحه قسطا من الراحة.

وشارك صلاح في فوز ليفربول على ليستر سيتي 2-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

بينما شارك السولية أيضا في فوز الأهلي على أسوان 5-1 في الجولة الثالثة للدوري المصري وغادر المباراة في الشوط الثاني بعد تعرضه للإصابة.

وكشف خالد محمود طبيب الأهلي عن تفاصيل إصابة السولية في مباراة أسوان. (طالع التفاصيل)

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