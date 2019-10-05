مدافع الاتحاد: اتفقت مع الأهلي على كل شيء سابقا والإصابة أوقفت الصفقة

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - العربي الكويتي

كشف محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري عن اقترابه بشدة من الانتقال إلى الأهلي أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي.

محمود رزق سجل هدف انتصار فريقه الاتحاد السكندري أمام المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمود رزق: "أحمد الله على التسجيل وعلى تحقيق الانتصار. هذا نتاج عملنا طوال الفترة الماضية".

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وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت عقب اللقاء عن المفاوضات السابقة مع الأهلي "بالفعل كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي".

وتابع "بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة".

وأردف "ولكن في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة وتوقف كل شيء".

وأتم "ولكن أحمد الله على كل شيء".

وحقق الاتحاد السكندري 6 نقاط من ثلاث مباريات في الدوري المصري والفضل يعود لمحمود رزق الذي سجل هدف الانتصار ضد الجونة وهدف الانتصار ضد المصري.

وجدد محمود رزق صاحب الـ 29 عاما عقده مع الاتحاد السكندري لمدة موسمين إضافيين بعدما كان ينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري.

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