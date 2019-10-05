طلعت يوسف يرسخ عقدته لـ إيهاب جلال.. الاتحاد يفوز على المصري

رسخ طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عقدته لإيهاب جلال مدرب المصري، بعدما نجح مرة أخرى في الفوز عليه.

الاتحاد السكندري انتصر على المصري بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

هدف انتصار الاتحاد السكندري جاء في اللحظات الأخيرة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق رأسية محمود رزق مدافع الفريق.

أكثر مدرب نجح طلعت يوسف في الانتصار عليه هو إيهاب جلال بواقع 5 انتصارات.

طلعت يوسف واجه إيهاب جلال 7 مرات قبل لقاء اليوم السبت ونجح في الانتصار عليه 4 مرات وخسر 3 مرات.

واليوم السبت نجح في تحقيق فوزه الخامس من 8 مباريات كأكثر مدرب ينتصر عليه طلعت يوسف بالتساوي مع طارق العشري.

طارق العشري هو الآخر هُزم من طلعت يوسف 5 مرات ولكن من 16 مواجهة وليس من 8 مواجهات فقط مثل إيهاب جلال.

إيهاب جلال وجد نفسه في ورطة مبكرة للغاية بعدما أُصيب إسلام عطية أثناء عمليات الإحماء ليدفع بـ عماد فتحي منذ البداية.

بينما اعتمد طلعت يوسف على الثلاثي الهجومي رزاق سيسيه وأحمد رفعت وخالد قمر.

📋 تشكيل المصري والاتحاد لديربي البحر المتوسط في الجولة الثالثة للدوري #في_الدوري pic.twitter.com/asnJM6q5a2 — FilGoal (@FilGoal) October 5, 2019

الإصابات استمرت ليخرج الفلسطيني محمود وادي مصابا في الدقيقة 18 ليحل عمرو موسى بدلا منه.

شوط أول كانت دقائقه هادئة للغاية قبل أن يكسر محمود رزق الصمت برأسية هزت الشباك.

مشاركة أوستين أموتو في الدقيقة 65 جاءت معها ظهور خطورة المصري على مرمى الاتحاد.

وبالفعل نجح أموتو في هز الشباك ولكن تم إلغاء هدفه بداعي التسلل في الدقيقة 77.

وعلى الجانب الآخر، آمن طلعت يوسف نتيجة التقدم فدفع بلاعب الوسط خالد الغندور بدلا من خالد قمر قبل 5 دقائق من النهاية.

وتحقق ما أراده طلعت يوسف ليحصد الاتحاد السكندري الثلاث نقاط ليقفز للمركز الخامس بـ 6 نقاط.

بينما تجمد رصيد المصري عند النقطة الرابعة في المركز السابع.

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