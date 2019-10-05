عدد صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي مكاسب انتصار فريقه على وادي دجلة.

الإسماعيلي فاز على دجلة بهدف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدير الكرة في الإسماعيلي: "المكسب الكبير هو الروح العالية التي ظهر بها لاعبي الدراويش أمام الجونة".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الروح العالية عكست رغبتنا في الفوز بعد التعثر أمام المصري".

وتابع "الفوز جاء أمام فريق منضبط تكتيكيا ضد مدير فني متميز وصاحب رؤية".

وأكمل حديثه قائلا: "تعاهدنا على تقديم أداءً جيدا وتحقيق نتائج مميزة لإرضاء الجماهير".

وأتم "سعيد بالمستوى المتميز الذي ظهر به بعض اللاعبين مثل دونجا ومحمد حمدي زكي".

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 6 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد دجلة عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

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