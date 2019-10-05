الإسماعيلي يزيد جراح دجلة.. وخطأ الحناوي يمنح المقاولون وصافة مؤقتة

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 19:34

كتب : FilGoal

عبد الرحمن مجدي - الإسماعيلي - أهلي بنغازي

زاد الإسماعيلي جراح فريق وادي دجلة وهزمه بهدف دون رد في الجولة الثالثة من الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ليفشل وادي دجلة في تحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم بعدما تلقى خسارتين وتعادل في أول 3 جولات من المسابقة.

بينما عاد الإسماعيلي للانتصارات مرة أخرى بعد الهزيمة الثقيلة في الجولة الثانية من المصري.

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هدف المباراة الوحيد جاء بقدم المحترف الناميبي بينسون شيلونجو بعد خطأ من الدفاع استغله محمد حمدي زكي ومرر الكرة إلى المهاجم ليضعها في الشباك في الدقيقة 70.

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 6 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري، وتجمد رصيد دجلة عند نقطة واحدة في المركز الـ14.

في مباراة أخرى كادت تنتهي بالتعادل السلبي حقق المقاولون العرب فوزا مثيرا على الإنتاج الحربي بهدف دون رد جاء في الوقت القاتل.

وعندما كان ينتظر الجميع في ملعب السلام انتهاء المباراة بالتعادل السلبي أخطأ معاذ الحناوي مدافع الإنتاج في إعادة الكرة لحارسه عامر عامر ليستغل محمد سالم مهاجم المقاولون هذا الخطأ ويخطف الكرة ويضعها في الشباك الخالية.

الفوز هو الثاني للمقاولون في الدوري هذا الموسم مع مدربه عماد النحاس بعد 3 جولات ليصل إلى النقطة 7 ويرتقي إلى المركز الثاني بجدول الترتيب خلف الأهلي المتصدر ولكن بشكل مؤقت لحين لعب فريقي الزمالك وبيراميدز.

بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة 3 في المركز الـ11.

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