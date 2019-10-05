الهزيمة السادسة تواليا.. كهربا يشارك في سقوط أفيش

السبت، 05 أكتوبر 2019 - 18:59

كتب : FilGoal

كهربا - أفيش

نال ديسبورتيفو أفيش البرتغالي هزيمته السادسة على التوالي في مسابقة الدوري، والسابعة إجمالا من أصل 8 مباريات لعبها.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

ديسبورتيفو أفيش

وسقط أفيش على أرضه أمام تونديلا بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي.

محترفنا المصري محمود عبد المنعم "كهربا" جلس على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك كبديل بـ إنزو زيدان المصاب مع الدقيقة 46.

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ولكنه لم ينجح في إنقاذ فريقه من استقبال هدف في الدقيقة 77 عن طريق النيران الصديقة لزميله الحارس الفرنسي كونتين بوناردو.

أفيش واصل قبوعه في قاع جدول الترتيب برصيد 3 نقاط فقط من انتصار وحيد على ماريتيمو في الجولة الثانية.

وألمح كهربا (25 عاما) في تصريحات سابقة أنه يلعب لأفيش بشكل مؤقت وقال إنه "قد ينضم إلى فريق آخر في يناير المقبل". (طالع تصريحاته)

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