البطولة العربية - الإسماعيلي يواجه بطل الإمارات.. والاتحاد ضد المحرق البحريني في ثمن النهائي

أقيمت فعاليات قرعة دور الـ 16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" في الرياض وأسفرت عن مواجهات قوية لممثلي مصر الاتحاد والإسماعيلي.

ويلتقي الإسماعيلي مع الجزيرة الإماراتي إذ يخوض الذهاب في مصر أولا ثم يحل ضيفا على الفريق الإماراتي الذي يضم في صفوفه البرازيلي كينو المُعار من بيراميدز.

فيما يقابل الاتحاد السكندري فريق المحرق البحريني ذهابا في مصر ثم يحل ضيفا أيضا على الفريق البحريني.

وتشهد مواجهات دور الـ 16 قمة نارية مغربية بين الرجاء والوداد في دربي كازابلانكا.

واختتمت مباريات دور الـ 32 يوم الخميس الماضي بتأهل الثلاثي الرجاء والوداد المغربيان ونواذيبو الموريتاني.

وجاءت قرعة دور الـ 16 كالآتي:

الاتحاد السكندري × المحرق البحريني

الرجاء المغربي × الوداد المغربي

الشباب السعودي × شباب الأردن

نواذيبو الموريتاني × الشرطة العراقي

القوة الجوية العراقي × مولودية الجزائر الجزائري

أولمبيك أسفي المغربي × الرتجي التونسي

الإسماعيلي × الجزيرة الإماراتي

الوصل الإماراتي × اتحاد جدة السعودي

الاتحاد السكندري تفوق على العربي الكويتي في دور الـ 32 بثلاثية نظيفة، والإسماعيلي فاز على أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 4-3 في النسخة الحالية.

وكان الاتحاد السكندري قد وصل لربع نهائي النسخة الماضية وسقط أمام الهلال السعودي بنتيجة 3-0 في مجموع اللقاءين.

بينما ودع الإسماعيلي النسخة الماضية من دور الـ16 بالخسارة من الرجاء المغربي بركلات الترجيح بعد انتهاء المواجهتين بالتعادل السلبي.

وسبق للأهلي والزمالك حصد لقب البطولة العربية بالمسميات السابقة في نسختي 1996 و2003 على الترتيب.

اللنجم الساحلي حامل اللقب ودع المسابقة من دور الـ 32 بالخسارة من شباب الأردن.

المغرب يستضيف نهائي البطولة في إبريل المقبل. وتسمى النسخة الحالية بكأس محمد السادس.

طالع أيضا

تعرف على قائمة حسام البدري الأولى لمنتخب مصر

بالفيديو – إصابة خطيرة لـ حارس توتنام

تحديد ملعب مواجهة مصر وبتسوانا الودية

نقل مباراة الزمالك ونادي مصر

تحديد موعد انتظام المحترفين في معسكر المنتخب