قائمة المنتخب - ضم عواد وعبد الله جمعة وأفشة وحسام حسن في اختيار البدري الأول

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المختارين للانضام إلى معسكر الفريق يوم الاثنين المقبل وضمت 23 لاعبا أبرزهم عبد الله جمعة ومحمد مجدي أفشة ومحمد عواد.

تضم القائمة 19 لاعبا من الدوري المصري بجانب الرباعي المحترف محمد النني وأحمد حجازي ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد فتحي - رجب بكار - محمود علاء - باهر المحمدي - أيمن أشرف - عبد الله جمعة - محمد حمدي - أحمد حجازي

الوسط: طارق حامد - عمرو السولية - حمدي فتحي - عبد الله السعيد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - عمر جابر - محمد النني- محمود حسن تريزيجيه

الهجوم: حسام حسن - عمر السعيد - أحمد كوكا

وكان FilGoal.com قد أشار إلى ملامح القائمة الأولى لحسام البدري (من هنا)

وجاء استقرار الجهاز الفني على ضم ٢٣ لاعبا وتقنين عدد اللاعبين المنضمين للمعسكر لفرض الجدية والتركيز وإضفاء الطابع الرسمى على مباراة بتسوانا الودية المقبل لتحقيق أكبر مكاسب فنية.

وتقرر أن تخلو هذه القائمة من لاعبى المنتخب الأوليمبى حرصا على دعم شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي والحفاظ على برنامج إعداده للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا بالقاهرة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو ٢٠٢٠ بالإضافة إلي منح الفرصة للاعبين آخرين.

وحرص الجهاز الفني علي ضم وجوه جديدة تنضم لأول مرة بهدف التعرف أكثر علي شخصيتهم وإمكانياتهم بشكل كبير قبل مواجهتى كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ٢٠٢١.

كما تأتى إختيارات القائمة وفقا لأولويات هذه المرحلة وذلك لا يعنى خروج غير المنضمين من حسابات الجهاز الفنى لاسيما أن هناك فترة كبيرة بعد مواجهتي كينيا وجزر القمر نوفمبر المقبل تتجاوز ال٣ شهور كفيله بإتاحه الفرصة أكبر لدي الجهاز الفني لمتابعة كافه العناصر وتقيمها بشكل أعمق بما يخدم مصلحة المنتخب.

وأكد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني قرار إعفاء محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الانضمام للمعسكر الحالي للرغبة في إراحته وتخفيف عبء المباريات عليه في هذه الفترة بهدف التعافي والتخلص من الإجهاد الناتج عن مشاركاته المتتالية مع ناديه حتي يكون في كامل عافيته البدنية والذهنية للمشاركة في الارتباطات الرسمية المقبلة.

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