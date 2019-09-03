كهربا: جمهور الأهلي عضلاتي.. وسأنضم للفريق الذي أريده في يناير

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب ديسبورتيفو أفيش الرتغالي عن وضعه شرطا جزائيا في عقده مع الفريق تحسبا للرحيل.

محمود كهربا النادي : ديسبورتيفو أفيش

وقال كهربا في تصريحات لبرنامج "اللعيب" على محطة "إم بي سي مصر": "الحمد لله ربنا كتب لي خطوة البرتغال، وأسعى دائما للعب في أوروبا، وكرمني الله بهذه الفرصة وبانتظار ما سيحدث الموسم المقبل".

وأضاف "القدوم للبرتغال خطوة مميزة بالنسبة لي، كنت أتحدث مع المقربين لي عن رغبتي في الاحتراف، وكنت قريبا من اللعب في الدوري التركي لكن المشكلة كانت في رغبتي بتواجد شرط جزائي في عقدي وهو ما رفضه الناديان التركيان الراغبان في ضمي وقتها".

وأشار "مع الفريق البرتغالي هناك شرط جزائي قيمته ليست كبيرة تحسبا لعدم التأقلم، والأهم أنني أتدرب جيدا".

وعن الخسارة 5-1 في المباراة الماضية "الفريق البرتغالي ليس من فرق القمة، ولا مشكلة في ذلك لأن هذه مرحلة انتقالية في حياتي، وسنرى خلال الشهور القادمة أين سيكون مصيري".

وبشأن موقفه من جماهير الزمالك "لا أعرف لماذا يشعر جمهور الزمالك بالغضب مني، لم أقصر في حقهم ولم أقصر بنقطة عرق منذ دخولي نادي الزمالك، غضبي في بعض الأوقات كان لرغبتي في تحقيق الفوز".

وتابع "عقدي انتهى مع الزمالك في 30 يونيو، وكان لابد من عقد جديد حتى استطيع اللعب، كانت دائما هناك وعود ولم تتحقق أي منها. لاعبو الزمالك كانوا يحبونني وهو ما سبب غيرة لبعض الأشخاص".

وأكمل "أول عام لي مع الزمالك كان عقدي مليونين و300 ألف أخذت منهم مليون وتنازلت عن مليون للزمالك قبل الانتقال لاتحاد جدة، في ثاني موسم عدت من السعودية وكان عقدي الموسم الماضي بنفس القيمة. حصلت منهم على مليون و100 ألف تقريبا ولم أحصل على الباقي ولن أشكو النادي بسبب هذه المستحقات".

وشدد لاعب إنبي الأسبق "مشكلتي ليست مع جماهير الزمالك مشكلتي مع شخصين يعلمان أنهما يؤذونني أذى غير طبيعي واسأل (المذيع) اللاعبين في الفريق، ورغم ذلك كنت اقاتل من أجل الفريق".

وأتم موجها رسالة لجمهور الأهلي "هم عضلاتي، وأرى منهم حب غير طبيعي رغم عدم تقديمي أي شيء لهم، أشكرهم على الدعم الكبير ووقوفهم في ظهري وإن شاء الله الخير قادم (..) بإذن الله أعود للمنتخب من جديد وفي شهر يناير سانتقل للنادي الذي أريده".

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